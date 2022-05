PP cree que Euskadi ya no es "la tierra de oportunidades que era" y acusa al Gobierno Vasco de no hacer autocrítica

BILBAO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, ha acusado al Gobierno Vasco de estar "instalado en el autobombo y la autocomplacencia" y no hacer por contra autocrítica por el hecho de que Euskadi ya no sea "la tierra de oportunidades que era".

Garrido ha clausurado este sábado el acto de entrega de carnets a los nuevos afiliados a Nuevas Generaciones del País Vasco, que se ha desarrollado en Barakaldo, cita en la que también han intervenido la presidenta Nacional de NNGG, Beatriz Fanjul, el presidente vasco de NNGG, Pablo Gómez-Guadalupe y el secretario general del PP de Bizkaia, Eduardo Andrade.

En su intervención, Garrido ha denunciado que supone un "verdadero problema" para el País Vasco como sociedad que muchos jóvenes se vean obligados a irse fuera a completar sus estudios y con posterioridad no regresen. "Hay una fuga de talento de jóvenes bien formados que quisieran venir al País Vasco y que no pueden por falta de oportunidades", ha alertado.

En este contexto, ha advertido además que muchos empresarios han señalado que Euskadi "no es la tierra de oportunidades que era, que no es referencia para atraer inversiones y no es competitiva". Así, ha incidido en que la comparativa con Comunidades como Andalucía o Madrid "deja en mal lugar al País Vasco".

Garrido, que ha criticado además los impuestos que se pagan en Euskadi, ha lamentado que el Gobierno de Urkullu "lejos de hacer autocrítica está instalado en el autobombo y la autocomplacencia".

También se ha referido a las declaraciones de la BBB del PNV, Itxaso Atutxa, en las que mostraba su disposición a volver a pactar con el PSE en Bizkaia. Así, ha considerado que los socialistas son "el ejemplo del caos y el desastre". "El Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos es el desgobierno y está claramente en caída libre", ha añadido.

Por contra, ha mostrado el "orgullo" que supone pertenecer al PP y ha apostado por "ensanchar y fortalecer" el partido. "Recorrernos los rincones de Euskadi porque representamos el sentido común y el buen hacer", ha resaltado.

Asimismo, ha incidido en que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, lidera "un proyecto de futuro que va a gobernar y que va a devolver la credibilidad". "Es un proyecto que genera confianza y esperanza. Lo que no genera esperanza es el proyecto del Partido Socialista", ha insistido.

Por todo ello, ha defendido que los vascos ven en el Partido Popular "la única alternativa seria y viable" ya que ofrece "soluciones reales a los ciudadanos, anteponiendo el interés general al personal".