El PP critica el "optimismo" del lehendakari cuando Euskadi tiene "problemas muy importantes de seguridad y educación"

1115290.1.260.149.20260908164543 Reunión entre el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, y el lehendakari, Imanol Pradales - IREKIA

VITORIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del Partido Popular ha criticado el "optimismo" del lehendakari, "cuando "Euskadi tiene problemas muy importantes de seguridad, convivencia, educación y sanidad", y se ha postulado como "alternativa" al resto de partidos políticos que "escogen el socialismo" para poder emprender "cambios importantes en muchas materias de gestión".

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha valorado la reunión de hora y media de duración que ha mantenido este martes con el lehendakari, Imanol Pradales, en Lehendakaritza, dentro de un "clima de sinceridad" en la que no ha querido "fingir" otra cosa distinta de lo que muchas veces expone en la tribuna del Parlamento Vasco.

De Andrés ha censurado "el discurso de optimismo" con el que el Gobierno Vasco, el lehendakari y el PNV afrontan la situación en Euskadi y ha demandado analizarla con "más objetividad y no tan dulcemente para quedarse tan cómodos con el resultado", cuando el País Vasco "tiene problemas muy importantes" en materias de seguridad, convivencia, educación y sanidad.

Respecto a educación, ha reprochado la gestión política de "40 años" de PNV y PSE, que derivado en que Euskadi es la comunidad autónoma que "más dinero" destina en este ámbito de toda España y, sin embargo, tiene "los peores resultados de toda España".

A su juicio, es un indicativo de que "las cosas no se hayan hecho bien" y ha señalado que "los responsables son el PNV y el PSE, que "han ido de la mano durante muchísimo tiempo en una materia tan importante como la educación".

"Es intolerable. Nos han dejado en la cola de la calidad educativa en España. No hay ninguna materia que esté en el puesto 17 salvo en aquellas que están gestionadas por el Gobierno Vasco. La sociedad vasca está muy por encima de esa posición. La realidad es que es muy superior a lo que le ofrece y a lo que le da el Gobierno Vasco", ha censurado.

Por ello, ha reclamado que el Ejecutivo "asuma su fracaso" en materia educativa, ya que, si no, "no se va a corregir", aunque ha dudado que vaya a hacerlo, puesto que la política educativa en Euskadi está "vinculada al objetivo ideológico".

De Andrés ha vuelto a cuestionar "el optimismo del lehendakari", cuando el País Vasco tiene "un crecimiento menor que el del resto de España, una tasa de absentismo laboral creciente, una conflictividad laboral muy alta, no hay inversión extranjera y la evolución económica va perdiendo peso en el conjunto de España".

El presidente del PP vasco ha mostrado su "discrepancia respecto al mantra que todo se resuelve con más autogobierno", ya que "si el autogobierno se gestiona mal no da buenos resultados" ni "resuelve nada".

En este sentido, ha comentado la situación en Euskadi en los últimos 40 años "no es más favorable" que en otras comunidades autónomas, al "perder peso y liderazgo" en muchas áreas como la sanidad, los servicios sociales y la educación, "tres áreas fundamentales dentro de lo que es la responsabilidad del Gobierno Vasco a partir del Estatuto de Autonomía".

Respecto a la sanidad, ha criticado que el País Vasco "sea una de las sanidades más caras de España" y, sin embargo, se encuentre "en el montón en calidad sanitaria". Asimismo, ha denunciado "problemas muy importantes de seguridad y de convivencia".

"Lo hemos visto a lo largo de todo el verano, pero lo vamos a seguir viendo. Hay una falta de legitimación de la Ertzaintza y vemos acosos a ertzainas en particular, a partidos políticos, a sindicatos y a la sociedad en general. Vemos como hay un propósito de imposición ideológica que no se ha sabido contrarrestar", ha manifestado.

ALTERNATIVA AL SOCIALISMO

De Andrés ha lamentado las "dependencias políticas" que tiene el PNV del PSE en el seno del Gobierno Vasco, lo que "conduce a muchas de las cosas que estamos viviendo y padeciendo en Euskadi" por parte de un gobierno que "no está a la altura, la categoría y el nivel de la sociedad vasca".

El presidente del PP vasco ha manifestado que su partido está dispuesto a "arrimar el hombro", pero ha descartado ponerse "en el mismo platillo en el que está el PSE, PNV y EH Bildu, que todo lo resuelven con dinero público".

Tras señalar que "hay otras cosas en el mundo que suelen funcionar mejor que el socialismo", ha recriminado la actitud de algunos partidos por "escoger el socialismo" y ha postulado a su formación como una "alternativa" para llevar a cabo "cambios importantes en muchas materias de gestión".

"Nosotros representamos otra cosa y hace falta otra cosa. Cuando no nos sumamos al pacto educativo es porque creíamos que era malo y ha resultado ser malo. Igual alguna razón tenemos. Esta ley no es buena. Los hechos demuestran que lo que hicieron el PNV, el PSOE y Bildu en materia educativa ha sido malo", ha argumentado.

De Andrés ha rechazado sumarse a acuerdos para "evitar incomodidades a lo que es la izquierda" y ha planteado que, en Euskadi, "se necesita mucha más libertad de la que hay en este momento".

"El País Vasco necesita un gobierno que condicione menos a la sociedad, porque hay una serie de condicionantes muy elevados en la sociedad vasca, que lo que necesita es más libertad, más oportunidades y desarrollarse con naturalidad, sin el peso constante, muchas veces doctrinal, de las instituciones públicas gobernadas por el PNV, por el PSOE y por Bildu", ha concluido su valoración ante la prensa.