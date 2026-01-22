El PP demanda a la Diputación de Álava y Gobierno Vasco la "inhabilitación" de la asociación del udaleku de Bernedo

Archivo - Iñaki Oyarzabal - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo juntero del Partido Popular ha pedido a la Diputación Foral de Álava y al Gobierno Vasco que la asociación del udaleku de Bernedo quede 'inhabilitada' y ha demandado conocer el estado del expediente administrativo y las actuaciones que se han llevado a cabo por parte de la institución foral sobre el udaleku de Bernedo.

En un comunicado, el presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzabal, ha informado de que su grupo solicitará explicaciones urgentes a la Diputación a través de las preguntas que ha registrado esta mañana en las Juntas Generales de Álava.

El PP ha realizado estos requirimientos ante la noticia de que el udaleku de Bernedo "prepara su regreso este verano", pese a la investigación por presuntas agresiones sexuales.

En este sentido, Oyarzabal ha solicitado "la inhabilitación de la asociación cuya actuación permitió el abuso, la humillación y las agresiones sexuales a menores". "Diputación y Gobierno Vasco deben impedir que se reproduzcan estos hechos y garantizar la protección de los menores", ha demandado, a la vez que ha considerado "vergonzoso el hecho de que la asociación prepare su regreso".

El PP ha registrado varias preguntas en las Juntas Generales de Álava para conocer la valoración que realiza la Diputación del anuncio público de celebración de nuevos campamentos infantiles en Bernedo por parte de la asociación Sarrea Euskal Udalekuak Elkartea, teniendo en cuenta que dicha entidad se encuentra actualmente sometida a una investigación judicial por presuntos delitos contra la libertad sexual de menores.

Además, ha preguntado si la Diputación considera compatible la celebración de estos campamentos con el principio del interés superior del menor, mientras "continúan abiertas diligencias judiciales derivadas de las denuncias presentadas por distintas familias".

EXPEDIENTE SANCIONADOR

También quiere conocer en qué fase se encuentra el expediente sancionador iniciado por la Diputación y cuáles son los motivos por los que, hasta la fecha, no se ha dictado resolución firme.

Además, ha solicitado información sobre las actuaciones administrativas llevadas a cabo por la institución foral, dentro del marco de sus competencias, para "prevenir la repetición de los hechos denunciados, mientras permanecen abiertos tanto el expediente sancionador como la investigación judicial".

Por otro lado, cuestiona si la Diputación ha tenido en consideración "el impacto institucional, social y emocional" que el anuncio de una nueva edición del campamento en el mismo enclave puede suponer para las familias y menores afectados por los hechos denunciados y el resto de la sociedad.

Por último, el PP ha pedido saber cuántas veces se ha reunido la mesa de coordinación entre el Gobierno Vasco y las tres diputaciones para analizar los "errores del sistema en el caso Bernedo" hasta la fecha y qué conclusiones o diagnóstico concreto ha extraído sobre "los fallos de control" en el campamento de Bernedo.