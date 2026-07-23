PP denuncia que se impidió a menores pintar banderas de España por el Mundial en un udaleku de Diputación de Gipuzkoa

Aficionados de la selección española durante la final del Mundial de fútbol 2026 - H.Bilbao - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa ha denunciado que en un udaleku de Diputación, celebrado entre los días 8 y 14 de julio, se impidió a un grupo de menores pintar banderas de España durante una actividad recreativa relacionada con el Mundial de fútbol. Según ha detallado, los monitores les obligaron a retirar los dibujos y se dirigieron a ellos afirmando que "Euskadi no es España" y que "no somos españoles".

La formación popular ha recibido el escrito de un padre cuya hija de nueve años participó en el turno del programa Udalekuak celebrado en la isla alavesa de Zuhatza entre los días 8 y 14 de julio. El padre relata que, durante una actividad recreativa relacionada con el campeonato de fútbol, varios menores decidieron pintar banderas de España.

Según explica, "los monitores les impidieron continuar, les obligaron a retirar los dibujos y se dirigieron a ellos afirmando que 'Euskadi no es España' y que 'no somos españoles'".

Ante lo sucedido, el portavoz del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Mikel Lezama, ha registrado ante la Cámara foral una interpelación para que la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, se pronuncie sobre estos hechos que, según subraya, "afectan directamente a la libertad de los menores y al deber de neutralidad que debe presidir cualquier actividad organizada o financiada por las instituciones públicas".

En el texto, Lezama incide en que un monitor "no está legitimado para sustituir la educación en el respeto y la convivencia por la imposición de una identidad política o nacional". "Educar en libertad significa permitir que los niños expresen, dentro del respeto a los demás, su identidad, sus sentimientos y sus vínculos. Impedir esa expresión y corregirla desde una posición de autoridad supone educar en la imposición y abre la puerta al adoctrinamiento ideológico en espacios públicos destinados a la infancia", advierte.

PLURALIDAD Y CONVIVENCIA

El portavoz popular recuerda que la Diputación Foral de Gipuzkoa participa en el programa Udalekuak y "debe garantizar que las familias guipuzcoanas encuentren en él un espacio de pluralidad, convivencia y respeto, no un ámbito en el que los menores sean censurados o señalados por expresar una identidad española, vasca o ambas".

Por todo ello, pregunta a la diputada general si considera que "educar en libertad es compatible con que unos monitores impidan a niños de nueve y once años pintar la bandera de España, les obliguen a retirar sus dibujos y les digan que 'Euskadi no es España' y que ellos no son españoles; o entiende que esa actuación constituye una imposición ideológica y una forma de adoctrinamiento sobre menores".

En esa línea, plantea cómo puede la Diputación defender que Udalekuak es un "espacio educativo de convivencia" cuando, en los hechos descritos por este padre, "el adulto utiliza su autoridad para corregir la identidad de los niños e imponerles una única visión política y nacional, en lugar de educarlos en la libertad, la pluralidad y el respeto".

Asimismo, pregunta a Mendoza "qué actuaciones concretas ha ordenado para proteger la libertad de los menores, depurar las responsabilidades derivadas de estos hechos, revisar las instrucciones y criterios aplicados por los monitores y evitar que una actividad pública vuelva a convertirse en un espacio de imposición o adoctrinamiento ideológico".

Finalmente, le pide que explique si va comprometerse públicamente a que todas las actividades infantiles organizadas, financiadas o coorganizadas por la Diputación "eduquen en libertad y no en la imposición, respeten la pluralidad de identidades de las familias guipuzcoanas y cuenten con mecanismos efectivos de prevención, denuncia y sanción frente a cualquier práctica de adoctrinamiento".