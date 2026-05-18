PP denuncia que "la intimidación del adversario es la forma que tiene la izquierda radical de imponer su voluntad"

Pintadas en la sede del PP en Getxo (Bizkaia) - PP

BILBAO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha denunciado la vandalización de la sede de su partido en Getxo (Bizkaia), cuya persiana ha aparecido este lunes llena de pintadas alusivas a la amnistía de los presos de ETA. "La intimidación del adversario es la forma que tiene la izquierda radical de imponer su voluntad", ha advertido.

En un mensaje en redes sociales, De Andrés ha manifestado que "ante ese totalitarismo, hay que decir no a sus actos y a sus proyectos".