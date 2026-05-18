PP denuncia que "el nacionalismo pone en riesgo" la presencia de Bilbao en el Mundial por "motivos ideológicos"

Archivo - Estadio de San Mamés en Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 18 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la gestora del PP de Bizkaia, Amaya Fernández, ha considerado "incomprensible" que "el nacionalismo ponga en riesgo la presencia de Bilbao en el Mundial de 2030" por "motivos ideológicos" ante "el miedo" a que la selección española juegue en San Mamés. "Las instituciones tienen que trabajar para atraer oportunidades y promocionar Bizkaia y Bilbao en el mundo, no para levantar vetos ideológicos que restan oportunidades", ha denunciado.

En un comunicado, la dirigente popular se ha pronunciado de este modo después de que este lunes la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, haya afirmado que se está realizando "una profunda reflexión" sobre la conveniencia de que el estadio de San Mamés sea una de las sedes de la Copa del Mundo de fútbol que se disputará en 2030 en España, Portugal y Marruecos.

Fernández ha mostrado su preocupación ante "las dudas" expresadas por la diputada general y ha lamentado que "se ponga en riesgo una oportunidad histórica" para Bizkaia.

La presidenta del PP en el territorio vizcaíno ve "incomprensible" que pueda quedarse fuera de este evento internacional "por el miedo de los dirigentes nacionalistas a que la selección española juegue en San Mamés".

En este sentido, ha advertido de que se trata de "una oportunidad histórica para Bizkaia, con miles de visitantes, impacto económico, proyección internacional y generación de empleo". "Una vez más, el nacionalismo antepone su obsesión identitaria al interés de los vizcaínos", ha denunciado.

VETOS Y OPORTUNIDADES

La presidenta del PP de Bizkaia ha reivindicado que las instituciones deben actuar "con responsabilidad y ambición para no perder oportunidades estratégicas" para el territorio.

"Las instituciones tienen que trabajar para atraer oportunidades y promocionar Bizkaia y Bilbao en el mundo, no para levantar vetos ideológicos que nos restan oportunidades", ha afirmado.