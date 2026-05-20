PP denuncia que la "visión obtusa" del PNV sobre el Mundial pone en riesgo la proyección internacional de Gipuzkoa

Archivo - La presidenta del PP de Guipúzcoa, Muriel Larrea - Unanue - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 20 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, ha mostrado su "profunda preocupación y absoluto rechazo" ante la postura "dubitativa e inmovilista" que el PNV, al frente de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San Sebastián, está manteniendo públicamente en torno a la candidatura de la capital donostiarra como subsede del Mundial de Fútbol 2030 y ha denunciado que su "visión obtusa pone el riesgo la proyección internacional" del territorio.

En un comunicado, Larrea ha considerado que las recientes declaraciones y el "amago de reflexión profunda" institucional, no son más que "el reflejo de una visión obtusa que lastra el avance del territorio".

"Estamos ante un evento de calibre planetario. Negarse a defender con firmeza la sede de San Sebastián o titubear a estas alturas demuestra una falta de ambición alarmante y una incapacidad crónica para liderar grandes proyectos de futuro", ha afirmado la líder del PP guipuzcoano.

La también parlamentaria vasca ha subrayado que "el impacto de una cita mundialista trasciende con creces lo estrictamente deportivo". En un contexto donde "sectores clave" como la hostelería, el pequeño comercio y el turismo de calidad necesitan "certezas y proyección", el PP considera "una irresponsabilidad" poner en duda los "beneficios estructurales que el campeonato de 2030 reportaría" a todo el territorio.

"Gipuzkoa tiene la capacidad técnica, la infraestructura y el prestigio necesarios para acoger un evento así", ha recordado Larrea, al tiempo que ha criticado que "mientras otras ciudades compiten con uñas y dientes por estar en el mapa internacional, aquí el PNV parece empeñado en sumarse de forma velada a las corrientes del 'no a todo', ignorando el tremendo espaldarazo económico, la creación de empleo y el legado que dejaría en San Sebastián".

Desde el PP de Gipuzkoa instan tanto a la Diputación Foral como al alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, a "abandonar los globos sonda" en los medios de comunicación y a "trabajar de manera coordinada con el resto de administraciones para disipar cualquier duda sobre el compromiso de la ciudad con la FIFA".

"No podemos permitir que los complejos políticos o la parálisis de gestión del PNV nos dejen fuera del mayor escaparate del mundo. San Sebastián y Gipuzkoa merecen liderar la vanguardia internacional, no quedarse en el banquillo viendo cómo pasan de largo las oportunidades por culpa de una mirada corta y de espaldas a la realidad global", ha concluido Larrea.