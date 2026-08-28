El PP llama a los vitorianos a concentrarse el próximo miércoles "en apoyo y solidaridad con Ceuta"

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VITORIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha hecho un llamamiento a los vitorianos para concentrarse el próximo miércoles frente al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz "en apoyo y solidaridad con Ceuta".

El PP ha recordado, a través de un comunicado, que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado para ese día, a las 20.00 horas, una concentración simultánea frente a los ayuntamientos de todo el Estado español.

Los 'populares' han criticado que la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria (PSE-EE), "ha decidido que el Ayuntamiento de no secunde esta convocatoria". Ante esta decisión, el Partido Popular ha asegurado que ha optado por "liderar la convocatoria en la capital vasca en apoyo a Ceuta", y ha animado a los vitorianos a sumarse a este acto.

El portavoz del PP en la capital alavesa, Iñaki García Calvo, ha llamado a los ciudadanos a "trasladar un mensaje claro e inequívoco de apoyo, afecto y solidaridad con los ciudadanos ceutíes en el momento más difícil de la historia reciente para la Ciudad Autónoma".