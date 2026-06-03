PP se muestra "consternado" por el "trágico" accidente en la AP-8 y expresa su "cariño" a familiares de los fallecidos

SAN SEBASTIÁN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular del País Vasco se ha mostrado "consternado" por el "trágico" accidente ocurrido la mañana de este miércoles en la autopista AP-8, en Elgoibar (Gipuzkoa) en el que han fallecido cinco policías forales de Navarra.

El accidente de tráfico se ha producido en el enlace entre la AP-1 y la AP-8 en Maltzaga, en Elgoibar, cuando han colisionado, por causas que se investigan, la furgoneta en la que viajaban los cinco policías forales y un camión cisterna.

Desde el PP Vasco, a través de las redes sociales, han trasladado su "cariño y apoyo" a las familias, compañeros y allegados de los agentes de la Policía Foral fallecidos, y se han "unido a su dolor".