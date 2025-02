PP "no descansará" hasta que la justicia "pueda cerrar el ciclo" y sentar en el banquillo a jefes de ETA

SAN SEBASTIÁN 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha remarcado que su partido "no descansará" hasta que la justicia "pueda cerrar el ciclo que a ella le corresponde" y lleve al esclarecimiento y condena de "todos aquellos asesinatos que a día de hoy todavía están sin resolver".

Además, ha dicho que tiene que llevar a "sentarse en el banquillo a los jefes de ETA" porque "condenados no solo tienen que ser aquellos que disparaban, sino aquellos que daban las órdenes y las instrucciones".

En ese sentido, ha considerado que el auto del juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, en el que ha procesado este pasado viernes a los exjefes de la organización terrorista ETA Ignacio Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería'; Mikel Albisu, 'Mikel Antza'; Julián Achurra Egurola, 'Pototo'; José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri'; y Juan Luis Aguirre Lete, 'Insuntza', por planificar el asesinato de Ordóñez el 23 de enero de 1995 "es una gran noticia para la democracia y para el Estado de Derecho en nuestro país".

Gamarra ha realizado estas afirmaciones en la clausura en San Sebastián de la III Escuela Gregorio Ordóñez, en la que ha intervenido junto al expresidente del PP, José María Aznar, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, el presidente de NNGG-Euskadi, Pablo Gómez-Guadalupe, y la viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iribar.

En su intervención, ha recordado a Gregorio Ordóñez como "una figura que trasciende a nuestro partido, que trasciende a Donostia, que trasciende a la política vasca y que se eleva a la política nacional y también a la política europea" y ha destacado el "extraordinario liderazgo político, social y moral" que ejercía.

"El camino que recorrió desde 1983 fue el que seguimos luego millones de españoles. El camino de la libertad, de la lucha por la democracia, de la firmeza contra los totalitarios", ha recordado, al tiempo que ha destacado que le mataron porque "era valiente, porque era del Partido Popular, de un partido constitucionalista".

Así, ha resaltado que "los donostiarras estaban llevando en volandas a Gregorio a la alcaldía esa primavera y eso era demasiado para los asesinos defensores del pensamiento único". "No podían tolerar que un hombre como Gregorio, un emblema del PP, de la libertad, fuera alcalde de San Sebastián. No podían tolerar que les ganara desde la democracia, que les ganara con las urnas, con las papeletas, y que demostrara además así que el nacionalismo y el terrorismo no eran hegemónicos", ha añadido.

De este modo, Gamarra ha apuntado que "solo lo pudieron parar frenándolo con un tiro por la espalda, de la forma más vil y más cobarde" porque "ETA ha sido siempre muy cruel, pero también ha sido muy cobarde". Además, ha abogado por que los "gritos de emoción y rabia" tras el asesinato del edil popular donostiarra "sigan presentes".

La secretaria general del PP ha lamentado que hay quienes "quieren reescribir la historia" y se ha referido a "todos aquellos que brindaron con champán cuando mataban a un demócrata". Frente a ellos, ha considerado que el PP tiene "la obligación, deber, y compromiso de impedirlo".

Gamarra ha llamado también a "poner freno" a los que "quieren establecer que en esos años hubo un conflicto, que España era un Estado opresor, que los etarras tenían alguna razón de ser más allá de la vileza y del odio".

"No. Lo que hubo fue una banda de asesinos tratando de destruir una democracia para imponer un régimen del terror que expulsara a todos aquellos que no fueran nacionalistas. Una banda que asesinaba por la espalda a personas honestas, padres de familia, servidores públicos, porque querían exterminar a todos los que defendían un País Vasco y una España en libertad", ha remarcado.

Tras resaltar que ETA "perdió" porque "los demócratas les doblamos el brazo gracias, entre otras cosas, a la valentía del Partido Popular que les plantó cara", ha querido tener un recuerdo para "las casi mil personas asesinadas por ETA". "Este partido, como otros, hemos pagado un alto precio por defender la libertad y estamos, además, orgullosos de haberlo hecho, de haber estado siempre en el lado correcto de la historia", ha sostenido.

Además, Gamarra ha insistido en que los populares están "orgullosos de haber sido decisivos en la derrota de ETA" porque, según ha dicho, "gracias a los ocho años de lucha implacable contra el terror por parte de José María Aznar, desde sus gobiernos, solo con la ley, pero con toda la ley, les arrinconamos y nunca más volvieron a levantar cabeza".

"Pero no lo hicimos solos, lo hicimos con policías, guardias civiles, ertzainas, militares, jueces, fiscales y un sinfín de servidores públicos que lo que defendieron y defienden es el Estado de Derecho ante el terror de los pistoleros de ETA y la complicidad de todos aquellos a los que Gregorio Ordóñez les llamaba los pistoleros verbales", ha enfatizado, para añadir que "esa es la historia que protagonizaron héroes como Ordóñez, que no eligieron serlo, de la que estamos orgullosos y nos sentimos orgullosos herederos".

Cuca Gamarra, además, ha asegurado que "la justicia todavía no ha terminado su labor" y ha remarcado que el PP "no descansará hasta que la justicia pueda cerrar el ciclo que a ella le corresponde". "Justicia que nos lleve al esclarecimiento y, con ello, a la condena de todos aquellos asesinatos que a día de hoy todavía están sin resolver, porque hay gente que tiene informaciones para que puedan ser resueltos", ha afirmado.

La dirigente popular ha insistido en que esa justicia "tiene que llevar a sentarse en el banquillo a los jefes de ETA" y ha valorado que el auto de la Audiencia Nacional "dicte el procesamiento de aquellos que estaban al frente de ETA, de los jefes" porque "condenados no solo tienen que ser aquellos que disparaban, sino aquellos que daban las órdenes y las instrucciones".

"Ese camino acaba de comenzar, y en ese camino vamos a estar los demócratas. Por eso es necesario que seamos muy conscientes de que a la justicia le queda todo un camino por recorrer", ha destacado, al tiempo que ha mostrado el "compromiso" y ha avanzado que los populares estarán "ahí cuando sea necesario ejerciendo la acusación particular para que se pueda sentar en el banquillo a todos aquellos que son responsables como jefes de ETA de todos y cada uno de los atentados, de los resueltos y de los que están todavía sin resolver, porque no cabe impunidad".

ANA IRIBAR

También la viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iribar, ha aludido al auto del juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, del que ha destacado que va a abrir el procesamiento de "cinco terroristas, José Javier Arizcuren Ruiz, Ignacio Gracia Arregui, Miguel Albisu Uriarte, Julián Achurra Egurola y Juan Luis Aguirre Lete, los cinco etarras de la cúpula de ETA que, muy probablemente decidieron y dictaron no solo atentar contra Gregorio Ordóñez, sino contra cualquier miembro de Partidos Constitucionalistas".

"Como víctima que soy, como víctimas que somos muchos, José María Aznar también lo fue, la mayor satisfacción que podemos tener y la mayor exigencia también que hacemos a nuestro país, la única posible que puede borrar el duelo de tantas familias que han sufrido el azote de ETA en el País Vasco, es la justicia", ha añadido.