PP presenta una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de Bizkaia porque "no corrigen las deficiencias arrastradas"

Archivo - Raquel González - Ion Alcoba - Europa Press - Archivo

BILBAO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en las Juntas Generales de Bizkaia ha rechazado el proyecto de Presupuestos Forales para 2026 y ha presentado una enmienda a la totalidad, ya que consideran que "no ofrece una respuesta seria ni eficaz a las necesidades de Bizkaia" y lo califican como un proyecto "que no corrige las deficiencias arrastradas durante años, eludiendo las reformas necesarias para el territorio".

Según ha informado el PP de Bizkaia en un comunicado, este presupuesto no incorpora "una visión de futuro que impulse la competitividad ni el bienestar de la ciudadanía".

El Grupo Popular en las Juntas Generales ha presentado 187 enmiendas parciales por un valor total de 99.329.352 euros que buscan "corregir las carencias del proyecto presupuestario y reorientarlo hacia la competitividad económica, la cohesión territorial y la modernización de los servicios públicos".

Las enmiendas planteadas afectan a diversos departamentos relevantes de la Diputación Foral. En el área de Promoción Económica, han propuesto 37 enmiendas, con una dotación de 10.163.700 euros, orientadas a fomentar el emprendimiento y la competitividad del tejido productivo.

En el ámbito de Transporte, Movilidad y Turismo, presentan 34 enmiendas por un valor de 37.146.291 euros, dirigidas a mejorar la movilidad interna y modernizar infraestructuras. Además, el departamento de Hacienda y Finanzas incorpora cuatro enmiendas por un total de 868.900 euros para reforzar la transparencia y eficiencia en la gestión económica.

En Euskera, Cultura y Deporte proponen 24 enmiendas por un valor de 2.901.000 euros, mientras que en el área de Infraestructuras y Desarrollo Territorial han planteado 18 enmiendas por un total de 14.028.149 euros.

En el ámbito de Empleo, Igualdad y Cohesión Social, incluyen 21 enmiendas por un importe de 14.436.540 euros, y en Acción Social proponen 30 enmiendas por un valor de 14.999.099 euros, centradas en la modernización del sistema de cuidados y la mejora de la atención a personas vulnerables.

Finalmente, el área de Medio Natural recoge 19 enmiendas con una inversión propuesta de 4.785.673 euros, enfocadas en la conservación ambiental y la protección de los recursos naturales.

"NO SOLUCIONA LOS PROBLEMAS"

La portavoz del Partido Popular en Juntas Generales de Bizkaia, Raquel González, ha denunciado que el presupuesto presentado "ni soluciona los problemas existentes ni evita la creación de nuevos".

La portavoz ha señalado que Bizkaia "crece a un ritmo más lento que otros territorios vecinos, pierde peso industrial y sufre un estancamiento en la inversión privada y el emprendimiento". "La Diputación amplía partidas pero sigue sin definir prioridades. Bizkaia pierde peso y este Presupuesto mira hacia otro lado", ha lamentado González.

González también ha criticado el modelo fiscal vigente, afirmando que "limita gravemente la capacidad del territorio para generar oportunidades" y advirtiendo que la actual política tributaria "es un freno" para la inversión y el talento. "Nuestra fiscalidad no es competitiva. No retiene talento, no atrae inversión y castiga a las rentas medias. Y este Presupuesto no corrige nada", ha añadido.

Respecto a los servicios sociales, González ha indicado que, aunque se incrementan las partidas, sigue sin abordarse una reforma estructural del sistema. "El incremento presupuestario pierde eficacia sin cambios estructurales que garanticen calidad y equidad", ha señalado.

En cuanto a la situación demográfica, ha advertido que Bizkaia sigue perdiendo población activa y jóvenes cualificados, y ha subrayado la necesidad urgente de políticas en vivienda, conciliación, retorno de talento y apoyo a las familias.

La portavoz también ha puesto el foco en los retrasos en infraestructuras estratégicas y la "insuficiente" apuesta por la industria y la innovación. En este sentido, ha señalado que "hablar de innovación no basta; hay que impulsarla con decisiones valientes y marcos estables", y ha resaltado que Bizkaia solo podrá consolidar un crecimiento sólido si apoya a su sector industrial y genera estabilidad regulatoria.

La alternativa del PP de Bizkaia incluye propuestas como bonificaciones para favorecer la contratación estable de jóvenes, un plan de retorno del talento y una reforma integral de los servicios sociales para modernizar el modelo de cuidados. También proponen una estrategia territorial que vincule las políticas de vivienda y transporte con las oportunidades de empleo, en un modelo más equilibrado y dinámico.

González ha concluido señalando que el Presupuesto "no fracasa por falta de recursos, sino por falta de proyecto" y ha afirmado que Bizkaia "puede volver a liderar" si se implementan reformas profundas y se tiene visión de futuro. "Seguiremos trabajando para recuperar el dinamismo, la competitividad y la prosperidad de este territorio", ha concluido.