El PP propone bajar negocios de plantas superiores a locales vacíos a pie de calle en Vitoria-Gasteiz

El Partido Popular ha planteado siete propuestas para impulsar el comercio - PP

VITORIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Vitoria-Gasteiz ha propuesto la puesta en marcha de diversas medidas para bajar negocios de plantas superiores a locales vacíos a pie de calle y para estimular la apertura de más tiendas.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Iñaki García Calvo, ha planteado siete propuestas para impulsar el comercio y "frenar el cierre de establecimientos comerciales en la ciudad".

Como primera medida, ha propuesto favorecer desde el Ayuntamiento el traslado de negocios ubicados actualmente en plantas superiores a locales vacíos y sin actividad a pie de calle.

Según los datos aportados por el PP a través de un comunicado, a fecha 1 de enero de 2026 había casi 5.000 negocios en viviendas o plantas superiores de edificios.

El objetivo de esta propuesta es doble. Por una parte, se trata de recuperar la actividad económica a pie de calle y conseguir que abran locales comerciales vacíos y sin actividad. Además, el PP considera que la medida contribuiría a que esos espacios ahora destinados a actividades económicas en plantas superiores se transformen a su vez en viviendas.

La medida --según propone el PP--- se llevaría a cabo mediante incentivos fiscales, medidas de acompañamiento y ayudas económicas desde el Ayuntamiento.

Además de esta medida, la concejala de PP Vitoria, Blanca Lacunza, ha planteado impulsar un programa municipal de captación e implantación comercial, acabar con los retrasos burocráticos para que la apertura de nuevos negocios no se alargue meses en los despachos del Ayuntamiento, bajadas de impuestos e incentivos fiscales para comerciantes y emprendedores, y la actualización de las ayudas económicas al comercio.

A su vez, ha propuesto un plan de intermediación entre propietarios de locales vacíos y nuevos emprendedores, y una planificación de medidas de mejora del espacio público, entre ellas, más mantenimiento, limpieza, iluminación y seguridad.

El PP ha criticado la "falta de iniciativa y de estrategia" de la alcaldesa, Maider Etxebarria (PSE-EE), para afrontar esta situación, y ha denunciado "las sucesivas subidas de impuestos a los pequeños comerciantes".