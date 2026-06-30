El PP propone que los mayores con dependencia Grado 2 puedan acudir a centros de día de la zona rural alavesa

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VITORIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo juntero del Partido Popular en Álava ha propuesto que las personas mayores con dependencia severa, Grado 2, puedan acudir a centros de día de la zona rural alavesa, ya que, en la actualidad, la red de centros de día ubicados en la zona rural de Álava limita con carácter general la admisión de usuarios con una situación de dependencia moderada o Grado 1.

Según ha explicado la secretaria general del PP de Álava, Ana Salazar, el modelo asistencial actual "muestra una rigidez que penaliza este arraigo al admitir solo a mayores con Grado 1", cuando "este arraigo es clave en la prevención del deterioro cognitivo y funcional de los mayores".

Por eso, el PP debatirá en el pleno de control de este miércoles en las Juntas Generales de Álava para que la Diputación extienda de forma generalizada el modelo de atención de Grado 2 a la totalidad de los centros de día de la zona rural de Álava. "Queremos que se adapte el modelo de la atención sanitaria rural y se garantice la permanencia de los mayores en su entorno", ha insistido Salazar.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "el mantenimiento de las personas mayores en su entorno sociofamiliar y comunitario constituye uno de los pilares fundamentales que debe regir la acción de los servicios sociales públicos y, más aún, cuando se trata de personas mayores que viven en el medio rural".

"El arraigo a la vivienda, a las costumbres locales y a la propia comunidad rural no solo representa un factor esencial de bienestar emocional, sino que es clave", ha reiterado

Además, el PP solicita que se apoye y refuerce la ayuda a domicilio en la zona rural. Para Salazar, "es otra forma de mantener a las personas mayores de los pueblos con su arraigo y dentro de su hogar.

Con los centros de día con Grado 2 y el refuerzo del SAD se consigue alargar su estancia en el hogar y retrasar con ello la entrada en una residencia, la gran mayoría en la capital", ha argumentado.