El PP rechaza la tasa turística que "PNV y PSOE van a imponer a los ayuntamientos en contra del sector" en Álava

VITORIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
El grupo juntero del Partido Popular en Álava ha rechazado la tasa turística que "PNV y PSOE van a imponer a los ayuntamientos en contra del sector", al considerar que el Gobierno Foral la va a utilizar como "una oportunidad recaudatoria".
En un comunicado, la procuradora del PP Elisabeth Ochoa de Eribe ha pedido retirar la tasa turística, porque "está mal concebida, mal preparada y explicada", así como que "no tiene diagnóstico, ni un plan de destino de los fondos, ni un impacto medido y no se ha consultado al sector".
En este sentido, ha argumentado que Álava se encuentra entre las diez provincias menos visitadas de España, por lo que ha apuntado que "no se puede gravar con el pago de una tasa al que viene a visitarnos", cuando "estamos empezando a construir un tejido turístico real".
Además, ha reprobado que "el Gobierno primero impone la tasa y luego dice que va a estudiar a dónde va a destinar lo recaudado, lo que es de una falta de rigor absoluta que solo perjudica al sector y a quien nos visita".
"El turismo no es un sector que Álava pueda permitirse desanimar. No estamos en la posición de Barcelona, de San Sebastián o de ciudades que debaten cómo contener el exceso de visitantes. Estamos en el extremo opuesto", ha manifestado.