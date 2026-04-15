PP de San Sebastián acusa al Gobierno municipal de PNV y PSE de "agravar" el problema de la vivienda en la ciudad

Archivo - Solar del Gobierno en el barrio de Txomin Enea de San Sebastián. - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, Borja Corominas, ha acusado al Gobierno municipal de PNV y PSE-EE de "agravar" el "grave problema de vivienda" en la capital guipuzcoana.

En rueda de prensa en el barrio donostiarra de Riberas de Loiola, Corominas ha denunciado la situación "crítica" de la vivienda en la ciudad y ha responsabilizado directamente al Gobierno municipal, formado por PNV y PSOE, al haber "empeorado el problema".

A su juicio, socialistas y jeltzales "han contribuido de manera activa a empeorar la situación con decisiones torpes, burocracia innecesaria y leyes ideológicas".

Corominas ha incidido en la "incapacidad de estos dos partidos de llegar a acuerdos y poner en marcha políticas de vivienda eficaces". El portavoz popular ha criticado también "la falta de un proyecto claro".

"El único proyecto de vivienda con el sello del nuevo alcalde, Jon Insausti, son los 400 apartamentos dotacionales que quiere construir aquí, o los 200 que plantea el PSOE", ha señalado.

Corominas ha cuestionado "los criterios de acceso a estos apartamentos dotacionales", en el que tendrán "preferencia personas con únicamente tres años de padrón en Donosti y cero euros de ingresos". En este contexto, se ha preguntado si la ciudad que se quiere construir es "para personas de fuera con cero euros de ingresos, receptores netos de gasto social durante décadas".

Para el portavoz del PP "Donostia debe ser, en primer lugar, para los donostiarras" y, por eso, ha defendido "una política de vivienda centrada en los residentes históricos de la ciudad".

"La ciudad que queremos construir es una ciudad que cubra, en primer lugar, las necesidades de los donostiarras que con su esfuerzo y su sacrificio han construido la San Sebastián que todos admiramos", ha insistido, para añadir que se debe a esas personas "un esfuerzo extraordinario".

Por ello ha propuesto "cambios en la baremación para acceso a la vivienda pública", como "exigir al menos 15 años de padrón en los últimos 20 años, o 40 años de padrón de ascendientes directos de primer grado". También ha planteado establecer como requisito "ingresos mínimos equivalentes a 2/3 del salario mínimo" e "introducir excepcionalidades justificadas".

En relación al impulso a la construcción de vivienda Corominas propone "menos burocracia, fiscalidad racional, más suelo disponible y el máximo rendimiento del suelo público" para construir viviendas. También ha señalado "como ámbitos prioritarios" el de "Antondegi donde ahora pacen vacas en vez de vivir donostiarras por una decisión totalmente incomprensible" y la playas de vías de Easo, donde ve "necesario construir vivienda libre".

FIN DE LA ZONA TENSIONADA

Para Corominas "es necesario acabar con la declaración de zona tensionada y con la limitación de precios de alquiler", ya que se trata de medidas que "expulsan viviendas del mercado de alquiler hacia la venta; dificulta a las personas más vulnerables el acceso a la vivienda y tensiona el mercado a límites insoportables".

Finalmente, ha subrayado la necesidad de "preservar la identidad de la ciudad" y no construir "sin criterio estético", como ha ocurrido en "desarrollos como el de Pagola o las VPO del río, que no pueden repetirse".