PP de San Sebastián condena la aparición de un mural en homenaje a un miembro de ETA en un colegio donostiarra

Mural en homenaje a un miembro de ETA en un colegio de San Sebastián. - PP

SAN SEBASTIÁN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, Borja Corominas, ha condenado la aparición de un mural, en el colegio de Larratxo de la capital guipuzcoana, en homenaje a un miembro de ETA.

A través de un mensaje en su perfil en la red social X, Corominas ha vuelto a denunciar la aparición de pintadas en apoyo a la banda terrorista "en un espacio público", como pasó en la pasada Semana Grande donostiarra "con la pancarta en la ikastola Orixe del puerto".

Para Corominas, se trata de "un ejemplo más de la impunidad ética, de los asesinos y de la impunidad penal de los que hacen apología del terrorismo". "La losa de la vergüenza", ha añadido.