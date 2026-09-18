PP de San Sebastián critica que PNV y PSE "vuelven a demostrar que el gobierno solo sabe gestionar desde la abundancia"

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SAN SEBASTIÁN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián, Borja Corominas, ha realizado una valoración del proyecto presupuestario presentado por el Gobierno municipal del PNV y PSE, y ha criticado que este "vuelve a demostrar que este Gobierno municipal solo sabe gestionar desde la abundancia".

"Cada año hay más dinero, más gasto y más presión sobre los donostiarras, pero seguimos sin ver una mejora equivalente en los servicios que reciben", ha afirmado Corominas en un comunicado.

Tras recordar que se trata de un "presupuesto récord de más de 502 millones de euros, con un incremento muy importante del gasto corriente", ha apuntado que los impuestos directos "vuelven a subir" y ha considerado que la pregunta que se tienen que hacer jeltzales y socialistas "no es cuánto más pueden gastar, sino cuánto podrían ahorrar si gestionaran mejor".

El portavoz popular ha incidido en que "no se puede solucionar cualquier problema poniendo más dinero encima de la mesa". "Si la limpieza no funciona como debería, si el mantenimiento de la ciudad sigue generando quejas o si determinados servicios necesitan cada año más recursos, lo primero que hay que hacer es analizar dónde se está gastando el dinero, qué funciona y qué no funciona", ha asegurado.

En este sentido, el portavoz popular ha incidido en que "llevamos años escuchando que cada récord presupuestario se traduce en una mejora histórica de los servicios", pero los donostiarras "siguen siendo los mismos y las necesidades cotidianas siguen siendo las mismas". "Lo que crece, año tras año, es la factura del Ayuntamiento", ha añadido.

Corominas sigue echando en falta una "verdadera auditoría" de las cuentas y del funcionamiento del propio Ayuntamiento y ha opinado que, antes de pedir más esfuerzo a las familias, autónomos y empresas, el Gobierno municipal de Insausti "debería ser capaz de demostrar que ha hecho todo lo posible para racionalizar su propio gasto".

"Gestionar cuando hay dinero, desde la abundancia, es fácil. Lo difícil es establecer prioridades, eliminar gastos innecesarios, evaluar las políticas públicas y conseguir que cada euro que pagan los donostiarras se traduzca en un mejor servicio", ha reiterado.

Finalmente, ha avanzado que desde el Partido Popular van a estudiar este presupuesto "partida por partida" porque, según ha dicho, "no se trata de gastar más, sino de gestionar mejor y los donostiarras tienen derecho a saber por qué cada año pagan más y qué reciben a cambio".