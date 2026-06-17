PP de Santurtzi denuncia que Gobierno Vasco ha tardado cuatro meses en cesar a Tubilla como vocal en el Puerto de Bilbao

Archivo - La jeltzale Karmele Tubillaen el pleno en el que hizo efectiva su renuncia como alcaldesa de Santurtzi (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del Partido Popular de Santurtzi (Bizkaia) ha denunciado que el Gobierno Vasco ha tardado cuatro meses en cesar a la exalcaldesa Karmele Tubilla como vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Bilbao, después de su dimisión al frente del Ayuntamiento en el contexto del "escándalo" de la presunta filtración de un examen de promoción interna de la Policía Municipal.

Los populares consideran "incomprensible" que una decisión que debería haberse adoptado de manera inmediata se haya prolongado durante más de cuatro meses, sin que el Gobierno Vasco haya ofrecido "ninguna explicación pública sobre los motivos de esta demora".

En un comunicado, el PP ha recordado que Karmele Tubilla presentó su dimisión como alcaldesa de Santurtzi el pasado 12 de febrero, pero, sin embargo, su cese como representante del Gobierno Vasco en la Autoridad Portuaria de Bilbao "no se ha producido hasta ahora, manteniendo durante todo este tiempo una representación institucional cuya continuidad resulta difícil de justificar".

Para el PP, esta situación "exige una explicación clara por parte del Ejecutivo vasco, especialmente teniendo en cuenta las circunstancias en las que se produjo la dimisión de la exalcaldesa".

"No entendemos cómo una decisión que debería haber sido inmediata se ha prolongado durante más de cuatro meses. El Gobierno Vasco tiene la obligación de explicar por qué mantuvo esta situación durante tanto tiempo y quién asumió esa responsabilidad", ha señalado el portavoz popular, Luis Ángel Urdiales.

ACLARACIONES

Con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, el parlamentario vasco del PP Álvaro Gotxi ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno Vasco para conocer las razones de esta demora y las actuaciones realizadas durante estos meses.

Entre otras cuestiones, los populares quieren saber "cuándo tuvo conocimiento el Ejecutivo vasco de la dimisión de Karmele Tubilla, por qué no se procedió antes a su relevo, si participó en reuniones del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Bilbao y si percibió dietas u otras retribuciones derivadas de dicho cargo durante este periodo".

"Los ciudadanos tienen derecho a conocer toda la información. Queremos saber si asistió a reuniones, si percibió retribuciones y qué criterios siguió el Gobierno Vasco para mantenerla como representante institucional durante estos cuatro meses", ha reiterado Urdiales.

UN CASO QUE SIGUE BAJO INVESTIGACIÓN

Desde el PP de Santurtzi han remarcado que la dimisión de Karmele Tubilla se produjo en el marco del caso de la presunta filtración de un examen de promoción interna de la Policía Municipal, "un asunto que continúa siendo objeto de investigación y sobre el que todavía existen numerosas cuestiones pendientes de aclarar".

Por ello, consideran "especialmente llamativo" que el Gobierno Vasco mantuviera durante más de cuatro meses su representación en "un órgano de relevancia institucional sin ofrecer explicaciones públicas sobre dicha decisión".

El Partido Popular ha considerado que "la transparencia y la ejemplaridad institucional deben regir cualquier nombramiento público, especialmente cuando concurren circunstancias que afectan a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones".

Por ello, ha exigido explicaciones al Gobierno Vasco y ha reclamado que "se asuman las responsabilidades políticas que correspondan por una demora que consideran injustificable".

"No estamos hablando de una dimisión ordinaria. Estamos hablando de una alcaldesa que abandonó su cargo en medio de un escándalo que sigue siendo investigado", ha remarcado Urdiales, para insistir en que "resulta incomprensible que el Gobierno Vasco haya tardado más de cuatro meses en actuar".

Tras afirmar que los vecinos de Santurtzi "tienen derecho a saber qué decisiones se tomaron, quién las tomó y qué se hizo con el dinero público durante este tiempo", Urdiales ha asegurado que van a seguir exigiendo explicaciones y responsabilidades "hasta que se aclare todo lo ocurrido".