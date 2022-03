PP vasco advierte que "ceder ante EH Bildu" no es "un acuerdo de país" sobre el sistema educativo y sus necesidades

BILBAO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de PP+Cs, Carmelo Barrio, ha advertido a PNV y PSE-EE que "ceder ante EH Bildu" no es conseguir "un acuerdo de país" sobre el sistema educativo vasco y sus necesidades y ha afirmado que el acuerdo sobre las bases de la futura ley educativa "no engloba a todas las sensibilidades", sino que es "un pacto en favor de una progresiva imposición del euskera y de la pérdida de peso de la educación concertada".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Barrio ha valorado el acuerdo alcanzado por PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU sobre el documento de bases de la futura ley educativa, al que no se han sumado ni el grupo PP+Cs ni Vox.

Según ha dicho, su formación ha analizado el borrador del documento, ha hecho sus aportaciones y propuestas y "son los demás los que no han querido acordar con nosotros nuestras claves políticas en relación con ese documento de bases, con el que nosotros éramos críticos, y, por eso, habíamos aportado".

Barrio ha criticado que la negociación política "ha virado en dirección a Bildu y a sus pretensiones" y, en ese sentido, ha afirmado que "el ganador, la victoria política del día de ayer, la tiene Bildu y sus claves en relación con el futuro de la educación y con el futuro del sistema educativo". "Eso se vio claramente ayer en las claves que habían impuesto en la negociación", ha dicho.

El parlamentario popular ha reconocido que el pacto logrado ayer "no es habitual", pero porque "si el PNV y PSE ceden ante Bildu de esa manera tan espectacular eso no es lo habitual". "Y eso no es un acuerdo de país, eso no engloba a todas las sensibilidades en relación con el sistema educativo y sus necesidades", ha reiterado.

Barrio ha dicho que grupo parlamentario no se podía sumar a un acuerdo que "margina al castellano y donde el castellano, lengua materna de este país, no comparte protagonismo con el euskera y se somete a él". En ese sentido, ha censurado que el euskera "se convertirá en la futura ley en el eje vertebrador del sistema", mientras que desde PP+Cs entendían que "el eje vertebrador del sistema, con normalidad, tenía que ser el euskera y el castellano, y eso no va ser así y es un retroceso".

Por otro lado, ha indicado que el otro eje en el que pivota el acuerdo es el de la escuela pública y la "preeminencia como eje vertebrador de la educación de la escuela pública".

Tras destacar que, hasta ahora, "la educación de este país ha funcionado en convivencia de las dos redes, la pública y la concertada sin ninguna por encima de la otra", Barrio ha insistido en que lo que se ha alcanzado ha sido "un pacto en favor de una progresiva imposición del euskera y de la pérdida de peso de la educación concertada".

Además, ha criticado que se ha pactado un documento "sin identificaciones de los problemas de la educación y sin identificar medidas educativas que han fracaso, como ha sido el modelo D".

Por todo ello, ha considerado que el de ayer "no es un día histórico, es un día triste en lo que respecta a la libertad de elección de los padres en un futuro en relación con los modelos y los centros educativos".

En ese sentido, ha indicado que el planteamiento de su grupo parlamentario pasa por un sistema educativo basado en "la convivencia" de la red pública y concertada, potenciando y financiado a ambas, y en la "libertad de elección de los padres en relación con los centros y el modelo lingüístico".

HUELGA

Sobre la huelga convocada en Educación el próximo 25 por ELA, LAB, Steilas y CCOO, Barrio ha señalado que los sindicatos, "fundamentalmente nacionalistas, han querido intervenir en el debate y han organizado una huelga política en educación en clave de bastante radicalidad" para "presionar en inmersión lingüística o en el desbaratamiento de la educación concertada", con el objetivo de que "todo sea público y que todo esté perfectamente intervenido".