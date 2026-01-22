Pradales afirma en Davos que Euskadi representa "un refugio de esperanza" en un mundo "cada vez más salvaje y convulso"

El lehendakari ha mantenido un dialogo con actores internacionales, empresarios, responsables políticos e inversores - IREKIA

VITORIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado este jueves, en el Foro Económico Mundial de Davos, que el modelo vasco de desarrollo, basado en la combinación de crecimiento y cohesión social, hace de Euskadi "un refugio de esperanza" en un mundo "cada vez más salvaje y convulso" tras la "ruptura" del orden liberal internacional por parte del presidente de EEUU, Donald Trump, y de otros mandatarios mundiales.

Pradales ha cerrado su participación en el Foro Económico Mundial que se celebra en la ciudad suiza de Davos con un evento organizado conjuntamente entre el Gobierno Vasco y Naciones Unidas.

En unas declaraciones a los medios de comunicación, el lehendakari ha explicado que ha aprovechado su presencia en este foro para exponer el modelo de desarrollo vasco, del que ha destacado que se basa en la combinación de crecimiento y "cohesión social".

Este, según ha dicho, "es un modelo que en el mundo empieza a ser admirado, ya que tenemos un mundo cada vez más salvaje y convulso, en el que se buscan refugios de esperanza para el futuro". "Euskadi, en ese sentido, es un buen modelo que sirve de refugio también para quien está buscando cierta estabilidad en un mundo absolutamente inestable", ha añadido.

RUPTURA DEL ORDEN LIBERAL

En la misma línea que ha manteniendo en los últimos días, Imanol Pradales ha manifestado que "el mundo ha cambiado radicalmente", dado que "el orden liberal que durante décadas fue el que estableció las reglas de juego se ha roto". "Lo hemos visto estos días aquí con Trump y con otros mandatarios internacionales que han hablado precisamente de todo esto", ha indicado.

Por ese motivo, ha subrayado la importancia de estas presentes en este tipo de foros "para anticipar lo que pueda venir a futuro y para tener los aliados que, junto con nosotros, defiendan un determinado modelo de bienestar, de prosperidad, de libertades, de democracia y de justicia global".

En su intervención en el encuentro organizado entre el Gobierno Vasco y la ONU, el lehendakari ha puesto en valor las fortalezas actuales de Euskadi, basadas en una economía industrial "avanzada, innovadora y socialmente equilibrada", alineada con la 'Agenda 2030' de Naciones Unidas y "comprometida con la reindustrialización sostenible de Europa".

En este contexto, ha destacado la colaboración público-privada como uno de los pilares del modelo vasco, clave para movilizar inversión, impulsar la innovación, y garantizar estabilidad y confianza.

REINDUSTRIALIZACIÓN EUROPEA

Pradales también ha mantenido un dialogo junto a actores internacionales, empresarios, responsables políticos e inversores sobre el rol de Euskadi en la reindustrialización europea y el fortalecimiento del proyecto europeo.

Además, ha indicado que el modelo vasco de bienestar combina competitividad y sostenibilidad, y crecimiento y cohesión social. Dicho modelo --ha añadido-- se basa en la estabilidad institucional, el autogobierno económico, la colaboración público-privada, el tejido industrial, la innovación, el ecosistema científico-tecnológico, la cultura manufacturera o la apuesta de sectores emergentes.