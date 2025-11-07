Pradales afronta la negociación de las cuentas "sin líneas rojas" pero recuerda que PNV y PSE ya suman para aprobarlas

VITORIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que el Gobierno Vasco afronta la negociación presupuestaria "sin líneas rojas" y sin poner "etiquetas" en función de la tendencia ideológica de cada partido de la oposición, a la que ha recordado que el Ejecutivo ya tiene garantizada la aprobación de las cuentas gracias a la mayoría que suman PNV y PSE-EE, si bien su intención no es "aplicar el rodillo".

Pradales ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a las preguntas de la oposición respecto al proyecto de presupuestos para 2026 del Gobierno autonómico, que la próxima semana iniciará las negociaciones con EH Bildu, PP y Sumar para tratar de recabar su apoyo a las cuentas.

El portavoz de EH Bildu en la Cámara vasca, Pello Otxandiano, ha señalado que "en términos reales, descontando el alza de precios, el presupuesto ordinario solo crece un 1,5%, por lo que el poder adquisitivo del gasto público se mantiene prácticamente igual que en 2025".

Frente a este hecho, ha lamentado que el Gobierno Vasco "lance el mensaje de que tenemos unos presupuestos expansivos que alcanzan una cifra récord, sugiriendo así que disponemos de recursos públicos abundantes", lo que constituye "un mensaje poco riguroso en términos económico-financieros".

En este sentido, ha advertido de que los cambios sociodemográficos derivados de la migración y del envejecimiento poblacional incrementarán las necesidades de recursos públicos en ámbitos como la educación y la sanidad. A juicio de Otxandiano, este es "el elefante en la habitación" que, según ha dicho, "no se quiere ver" desde el Ejecutivo.

En su respuesta, Imanol Pradales ha subrayado el hecho de que, a lo largo de toda la semana, durante la presentación de las cuentas de cada Departamento en el Parlamento, los representantes de la coalición soberanista hayan puesto de manifiesto la importancia del "equilibrio" presupuestario, pese a lo cual se han dedicado "a pedir más y más y más gasto, excepto para la Ertzaintza".

"Desde luego, no me parece muy coherente venir a esta tribuna con una propuesta de diagnóstico de sostenibilidad de las cuentas públicas, y que en cada una de las comisiones lo único que se haga es solicitar cada vez más gasto", ha añadido.

Pradales ha advertido a Otxandiano de que, "más allá del diagnóstico, hay que mojarse y responsabilizarse", y ha afirmado "no entender mucho" el planteamiento de EH Bildu. En este sentido, ha destacado la importancia de afrontar el debate presupuestario desde una posición alejada de "la mera táctica política" y sin "enredarse y marear la perdiz".

De todas formas, considera que el Gobierno Vasco y EH Bildu se pueden poner "de acuerdo" en el diagnóstico sobre esta materia, por lo que lo que hay que hacer ahora es tratar de afrontar los "retos" de Euskadi desde el "consenso", evitando "delimitar el terreno de juego previamente".

"MÁS PARA HACER LO MISMO"

Por su parte, el parlamentario y presidente del PP de Euskadi, Javier de Andrés, ha denunciado que el proyecto presupuestario para 2026 "básicamente es el mismo que el de este año", aunque recoge más dinero "para hacer las mismas cosas".

En este sentido, ha criticado que se destinen 30 millones de euros a asesores y cargos públicos, y que se siga destinado el dinero destinado a esta materia. "¿Cree usted que realmente este es el presupuesto que merecen los vascos?", ha preguntado al lehendakari.

En su respuesta, Imanol Pradales ha recordado el importante esfuerzo presupuestario previsto para sanidad, políticas sociales, seguridad, apoyo a la industria y empleo. Además, ha recordado que, antes de fin de año, se presentará el proyecto de ley de simplificación administrativa, y que se está trabajando con las diputaciones formales y Eudel "en un proceso de desburocratización".

Pradales ha recordado al dirigente 'popular' que todas estas son demandas que el PP ha trasladado al Ejecutivo vasco. "Como ve, el presupuesto del Gobierno Vasco responde a las prioridades que ustedes, el Partido Popular Vasco, nos hizo llegar hace escasas semanas", ha señalado a De Andrés.

"RACA-RACA" DEL PP

El lehendakari ha lamentado que el presidente del PP vasco "se empeña en poner el foco" en una pequeña parte del presupuesto, y que esta sea "la única propuesta" que haya presentado. Pese a ello, ha destacado que "el Gobierno cuenta con la estructura necesaria para cumplir los compromisos ante la sociedad vasca y garantizar unos servicios públicos de calidad", así como para acometer una inversión productiva que crece un 12,4%.

El lehendakari ha reprochado a De Andrés que "obvie" todo esto porque "no le interesa", y le ha recordado que "el tren presupuestario está aquí". De esa forma, ha lamentado que el PP "siga viniendo a esta Cámara viernes tras viernes haciendo el mismo discurso del año pasado". "Es el raca-raca del Partido Popular vasco", ha criticado, para a continuación reclamarle que presente propuestas "concretas" para la negociación presupuestaria.

Por su parte, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha reprochado al lehendakari que este viernes haya afirmado "los presupuestos responden a las prioridades del Partido Popular".

"Ustedes creen que pueden negociar estos presupuestos con uno u otro grupo, independientemente de lo que propongamos, y eso no es posible", le ha advertido, para subrayar que las propuestas que realizará su grupo al Gobierno "son incompatibles con las que le va a hacer la derecha del Partido Popular".

Pradales ha respondido a Hernández que "en política, más que con quién, lo importante es qué se acuerda". "Eso es lo que da verdadero sentido al acuerdo; es decir, tenemos que buscar el consenso sobre objetivos, iniciativas, medidas concretas, reformas; sin mirar a un lado o al otro lado", ha añadido.

El lehendakari ha manifestado que "uno de los valores más importantes de la democracia es la búsqueda permanente de consensos con quienes creen en ella, sin poner líneas rojas, sin poner etiquetas". "El qué, no con quién", ha subrayado.

En la misma línea, ha indicado que el Ejecutivo afronta la negociación presupuestaria "sin poner líneas rojas ni etiquetas", por lo que no tiene intención de "perder el tiempo en dilucidar con quién se puede pactar o con quién no se puede pactar".

Imanol Pradales cree necesario "hablar con quienes creen, protegen y defienden el autogobierno vasco, la democracia y el bienestar de las y los vascos", ya que "todos los partidos que representan a la sociedad vasca en su conjunto son necesarios".

El lehendakari ha recordado que Euskadi "es una sociedad plural en la que debemos aceptar, entender y respetar al diferente". Además, ha recordado que el Gobierno del PNV y el PSE-EE "tiene garantizada" la aprobación de las cuentas gracias a la mayoría absoluta que suman ambos partidos en el Parlamento.

No obstante, ha asegurado que el Ejecutivo no tiene intención de "aplicar el rodillo", sino que su objetivo es "ensanchar el acuerdo" en torno a los presupuestos.