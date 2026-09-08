Pradales afronta su ronda de contactos con el objetivo de buscar acuerdos evitando "ruido y conflictos estériles"

1115246.1.260.149.20260908133706 El lehendakari, Imanol Pradales - Zabala - Europa Press

VITORIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, afronta su ronda de reuniones con los principales representantes políticos, sindicales y empresariales de Euskadi con el objetivo de buscar acuerdos amplios, evitando "el ruido y los conflictos estériles" en un contexto preelectoral en Euskadi y en el Estado, y de "incertidumbre" internacional, según ha explicado la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena.

Ubarretxena, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Gobierno semanal, ha recordado los objetivos con los que el lehendakari inicia su ronda de reuniones con dirigentes políticos, sindicales y empresariales, que ha comenzado este lunes con PP y Sumar.

La portavoz ha enmarcado la convocatoria de estos encuentros en el compromiso del Ejecutivo vasco con "la escucha activa y la búsqueda de consensos", una actitud que --según ha indicado-- es "seña de identidad" del Gobierno autonómico.

Ubarretxena ha recordado que Pradales ha convocado esta ronda de contactos con el objetivo de "compartir un diagnóstico sobre las principales cuestiones que afectan a la ciudadanía vasca".

"Se trata de huir del ruido y de los conflictos estériles y, sobre todo, de buscar acuerdos amplios en un escenario marcado por la incertidumbre internacional y también por el ciclo electoral de 2027", ha añadido.

En este contexto, ha considerado que "es más necesario que nunca ser fieles a nuestra forma de hacer política, manteniendo el foco en lo que verdaderamente importa, y respondiendo a las preocupaciones de la ciudadanía vasca; es decir, a la economía, al empleo, a la vivienda, a un sistema de salud eficaz y eficiente", ha indicado.

Ubarretxena ha explicado que con estas reuniones, el lehendakari también trata de lograr acuerdos que contribuyan a "preparar a este país para el futuro".