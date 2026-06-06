Pradales agradece a Aburto su "manera de entender la acción política, cercana y honesta"

Archivo - El presidente del PNV, Aitor Esteban, junto al Lehendakari, Imanol Pradales, el presidente del PNV de Bizkaia, Iñigo Ansola, el alcalde de Bilbao, Juuan Mari Aburto, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha agradecido al alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, su "manera de entender la acción política" como regidor de la villa, "cercana y honesta".

En un mensaje en su perfil de X, Pradales ha dado las "gracias de corazón" por "todo lo dado durante estos años a tu ciudad y pueblo queridos".

"Gracias, Juan Mari, por tu compromiso y trabajo incansable a favor de Bilbao y de Euskadi; por tu manera de entender la acción política: cercana y honesta, y por situar siempre a la persona en el centro del servicio público", ha escrito el lehendakari.

Pradales ha finalizado reconociendo haber tenido "la suerte" de compartir "muchos momentos y aprendizajes" con Aburto, y asegurando que "aún vendrán otros más".