Pradales alerta del peligro de la "violencia machista digital" y del "negacionismo" sobre el maltrato a mujeres

1130959.1.260.149.20261104141053 El lehendakari ha presidido el acto de conmemoración del 25 aniversario del primer Acuerdo Interinstitucional para la Mejora de la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Machista - IREKIA

VITORIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha alertado sobre el peligro de "la violencia machista digital" que afecta especialmente a los jóvenes a través de las redes sociales y los algoritmos por los que se guía internet, así como los discursos "negacionistas" sobre la violencia ejercida sobre las mujeres.

Pradales, acompañado por la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha presidido el acto de conmemoración del 25 aniversario del primer Acuerdo Interinstitucional para la Mejora de la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Machista, que se ha celebrado en el palacio Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz.

Durante su intervención, el lehendakari ha agradecido la labor de quienes, durante estos 25 años, han contribuido a luchar contra la "lacra" de la violencia machista en Euskadi, y ha subrayado la responsabilidad de la ciudadanía a la hora de combatir esta forma de violencia, dado que "quien agrede a una mujer, ataca al conjunto de la sociedad.

En este sentido, ha recordado que las cifras de la violencia machista dejan estos primeros nueve meses del año 4.814 mujeres víctimas, mientras los delitos conocidos contra la libertad sexual, en general, han aumentado un 8,1%. A ello se suma la violencia machista que se ejerce también a través de las redes sociales, mientras, según ha denunciado, "proliferan los discursos negacionistas" de esta violencia.

Imanol Pradales ha alertado sobre las nuevas formas en las que se expresa la violencia machista a través de "las redes sociales y los algoritmos", y ha explicado que esta es "una violencia machista digital que no existía hace 25 años y que afecta especialmente a jóvenes y adolescentes".

Esta, ha añadido, es "una violencia que debemos combatir para que no la sufran nuestras hijas, sobrinas o nietas en la soledad y frialdad de la pantalla". Además, ha denunciado que "proliferan discursos negacionistas que suponen una amenaza", dado que pueden obstaculizar que las víctimas de violencia machista denuncien su situación.

En este contexto, ha reafirmado el compromiso del Gobierno Vasco para "seguir humanizando la respuesta institucional, de forma integral y coordinada". Por todo ello, ha ratificado el compromiso del Gobierno Vasco para la mejora de la atención de las mujeres víctimas a través de una arquitectura de atención construida durante estos 25 años. "Veinticinco años después, tenemos claro nuestro principal objetivo: que todas las mujeres que sufren violencia machista encuentren instituciones que les ayuden en su camino", ha afirmado.

TRAYECTORIA

En 2001 se firmó por primera vez este acuerdo que supuso el primer marco común de coordinación en Euskadi en este ámbito, al establecer pautas comunes de actuación para los ámbitos sanitario, policial, judicial y social, y comprometer a todas las instituciones con competencias en la atención a las víctimas violencia machista.

Elgarresta ha explicado que este acuerdo interinstitucional "fue pionero y durante todos estos años ha sido y está siendo un instrumento imprescindible en la actualidad para poder atender mejor día a día a las mujeres que han sufrido violencia.

"Cuando hablamos de la atención a las mujeres víctimas, es imprescindible avanzar hacia una atención integral donde es clave la coordinación de todos los agentes implicados en esta respuesta", ha añadido.

A lo largo de estos 25 años se han firmado tres acuerdos interinstitucionales adaptados a los cambios sociales, políticos y normativos producidos en materia de igualdad y violencia machista contra las mujeres, que --según ha destacado el Gobierno Vasco-- "han transformado de forma significativa la respuesta pública y han exigido una actualización progresiva de los compromisos y procedimientos inicialmente establecidos".

El segundo acuerdo, firmado en 2009, incluyó principios fundamentales para orientar las pautas de actuación en todos los ámbitos, entre otros: la asistencia integral y personalizada, la prevención, el interés superior de las personas menores de edad, el empoderamiento, o la minimización de la victimización secundaria.

REFERENTE EN LA FORMACIÓN

Este acuerdo supuso también un gran avance en lo referente a la formación de las y los profesionales implicados en la respuesta a las mujeres víctimas de violencia machista.

Desde 2023, está vigente el tercer acuerdo, que ha ampliado su ámbito de actuación a todas las formas de violencia machista contra las mujeres, no solo violencia de pareja o expareja, intrafamiliar y violencia sexual, y que reconoce como víctimas a las mujeres, sus hijas e hijos y otras personas del entorno, en coherencia con el nuevo del contexto normativo.

Además, este acuerdo extiende su enfoque hacia una respuesta más integral incluyendo la detección precoz, la protección, la recuperación y la reparación.

Elgarresta ha realizado un balance positivo de estos 25 años en lo que se refiere a una mejor atención y seguridad de las víctimas de violencia machista, pero ha destacado la necesidad de "seguir mirando hacia adelante".

"La violencia machista contra las mujeres adopta nuevas formas, se manifiesta en contextos cambiantes y plantea desafíos cada vez más complejos", ha denunciado, para explicar a continuación que por ello, hay que seguir reforzando la cooperación entre instituciones.

COORDINACIÓN

Además de realizar un repaso histórico por los logros y retos de este acuerdo, durante la jornada se ha desarrollado una mesa redonda en la que han participado desde el ámbito de seguridad, Edurne Arce, coordinadora de Violencia de Género de la Ertzaintza, y del ámbito del empleo, Maribel Cenizo, directora de Inclusión.

En el encuentro se han dado a conocer, asimismo, las reflexiones al respecto de la coordinación entre instituciones de la presidenta de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Mari Jose Barbarín.

Por su parte, las y los asistentes han podido escuchar las palabras del exlehendakari Juan José Ibarretxe, que a través de un vídeo ha remarcado la importancia del acuerdo, de cuya creación fue principal impulsor.

Asimismo, quien fuera delegado del Gobierno para la Violencia de Género, del Ministerio de Igualdad, y médico forense, Miguel Lorente, ha impartido la conferencia 'La importancia de la coordinación en la lucha contra la violencia machista contra las mujeres'.

Lorente ha remarcado que la necesaria coordinación entre administraciones de diversos ámbitos (sanitario, policial, judicial, de políticas sociales, empleo, vivienda) muestra la especificidad de la violencia machista:

Este experto ha indicado que "la destrucción que produce la violencia machista en la vida de las mujeres va mucho más allá del deterioro o el sufrimiento en el plano físico o psicológico".