Pradales anuncia nuevas medidas frente a los "shocks económicos externos" y un refuerzo del modelo vasco de bienestar

Pradales ha presidido este martes, en Vitoria-Gasteiz, un acto organizado por el Ejecutivo vasco para repasar los dos años de legislatura - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS

VITORIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, se ha comprometido a impulsar nuevas medidas "para proteger las economías familiares frente a los shocks económicos externos" y para facilitar el acceso a la vivienda, unas anuncios sobre los que no ha aportado más detalles y a los que ha añadido su apuesta por "ensanchar" el modelo vasco de bienestar en los dos años que quedan de legislatura.

Pradales, ha presidido este martes, en Vitoria-Gasteiz, un acto organizado por el Ejecutivo vasco para repasar los dos años de legislatura y para avanzar las prioridades del Ejecutivo para la segunda mitad de este mandato, en el que ha reivindicado la "ejemplaridad" de su gobierno y la "estabilidad" de Euskadi como factor de "progreso y bienestar".

Además, tras destacar que el 82% de los contenidos del programa de gobierno ya están "en marcha", ha pedido a los miembros del Ejecutivo vasco que mantengan el "ritmo". "Alrededor hay mucho ruido, pero nos queda la mitad del trabajo y no nos podemos despistar", ha advertido.

En su intervención, el lehendakari ha señalado que el contexto mundial es "muy convulso e incierto", y que en esta situación "amplias capas de las sociedades europeas, también la vasca, se sienten más vulnerables". Pradales ha reiterado su convicción de que es necesario responder a esta realidad "huyendo de las fórmulas mágicas y sin caer en la resignación".

"Nos corresponde hacer todo lo que esté en nuestra mano para buscar las respuestas adecuadas a las demandas y retos que preocupan a nuestra ciudadanía", ha manifestado el lehendakari, quien ha indicado que aunque este no es el camino "más rápido ni más sencillo", es "el correcto".

El máximo responsable del Gobierno Vasco se ha mostrado convencido de que Euskadi cuenta con "unas bases sólidas" para afrontar los desafíos que implica el momento actual, dado que "en términos comparativos, tenemos una calidad de vida y unos niveles de bienestar a la altura de los países más avanzados del mundo".

Esto --según ha destacado-- "se debe, principalmente al liderazgo" de quienes han liderado las instituciones vascas en las anteriores legislaturas y al "trabajo compartido con el ámbito privado y la iniciativa social".

A su vez, ha puesto de manifiesto que "en Euskadi hemos sido capaces de abonar y cultivar la estabilidad como un intangible con valor político y social". El lehendakari ha precisado que no concibe la estabilidad como "un fin en sí mismo", sino como "un factor decisivo para el progreso, el bienestar y el autogobierno de Euskadi".

En lo referido a la gestión del gobierno que preside, ha indicado que en sus dos años de trayectoria ha priorizado "la Agenda Vasca" y ha avanzado en los tres principales objetivos marcados en el Programa de Gobierno: fortalecer los servicios públicos, invertir en las transformaciones para preparar el futuro de Euskadi, y reforzar "el sentido de comunidad". Todo ello --ha explicado-- "para crecer en bienestar y también como país".

Pradales ha manifestado que su gobierno trabaja "con un estilo bien definido". "Sin escondernos, mirando a los problemas de frente; huyendo de la crispación política, fomentando el respeto y siendo ejemplares en nuestra acción diaria; y facilitando espacios para el diálogo, el acuerdo y la colaboración entre diferentes, más allá de mayorías parlamentarias". Asimismo, ha destacado que el Ejecutivo autonómico no duda en "arriesgar en la búsqueda de nuevas soluciones".

En todo caso, ha reconocido que "queda mucho por hacer", de forma que la hoja de ruta para los próximos dos años implica "profundizar en la Agenda Vasca". Pradales ha asumido el compromiso de "dar un impulso decidido al calendario legislativo", con las leyes de Universidades, del Sistema Vasco de Cultura, de Agilización y Simplificación Administrativa, de Turismo, de Justicia Restaurativa, de la Diáspora Vasca, de Participación Institucional, y de Agricultura y Alimentación Sostenible, entre otras.

A su vez, ha subrayado la necesidad de "responder a las preocupaciones y demandas de la sociedad vasca". En este sentido, ha indicado que todos los compromisos del Programa de Gobierno en materia de vivienda "están ya en marcha".

Por ese motivo, ha recordado que el Gobierno Vasco aprobará un Fondo Social de Vivienda "activando 2.000 millones de inversión público-privada que permitirán construir 10.000 viviendas protegidas adicionales en los próximos años". Además, el Ejecutivo "sigue analizando nuevas medidas" que presentará "en los próximos meses".

En empleo y economía, ha subrayado que el Gobierno "seguirá favoreciendo las condiciones para crear empleo y, especialmente, para mejorar la calidad" de las condiciones laborales. Asimismo, mediante la colaboración interinstitucional, activará nuevas medidas "para proteger las economías familiares frente a los shocks económicos externos".

En el ámbito sanitario, ha explicado que seguirán desplegándose las 24 líneas prioritarias acordadas en el 'Pacto de Salud' para "preparar Osakidetza para el futuro". Según ha recordado, está prevista la culminación de la OPE del Servicio Vasco de Salud y la ejecución del plan de inversiones de mejora de hospitales y centros de Salud.

Por otra parte, ha afirmado que se aprobará el Plan de Seguridad Pública 2030 y el Plan Estratégico de la Ertzaintza, y que continuarán ejecutándose inversiones en seguridad y desarrollándose OPEs para que la Ertzaintza "pueda contar con 8.000 agentes para 2030".

El lehendakari ha añadido que está previsto el despliegue del 'Plan de Industria', los nuevos proyectos dentro de la Alianza Financiera Vasca, la 'Autopista Regulatoria para Inversiones Estratégicas', o la modificación del Régimen de Inversiones de las EPSV.

A su vez, se desarrollará el Plan de Ciencia, Tecnología, e Innovación, y se implementarán los Faros de Innovación. En educación, ha mostrado su compromiso de "mejorar los resultados del sistema", para lo que se desarrollará el proyecto 'Eskola Bikaina Denontzat' para hacer frente a la segregación. También se desplegará el plan de inversiones para centros escolares 'Hezkuntza Eraiki 2030', y se incorporarán 700 nuevos profesionales para reforzar la atención a la diversidad y el bienestar del alumnado, atender la incorporación tardía al sistema, y mejorar la FP.

Pradales también ha reconocido la necesidad de "encarar el reto de la migración" y de desarrollar la estrategia 'Jauzia Gara' "para dar un salto cualitativo en el uso social del euskera". Asimismo, se ha comprometido a "seguir avanzando en la proyección exterior de Euskadi".

El lehendakari ha realizado una breve alusión a su apuesta por "culminar el Estatuto de Gernika y acordar el armazón del nuevo sistema de autogobierno que nos permita ensanchar nuestras capacidades políticas".

Por otra parte, ha afirmado que "vivir bien no consiste únicamente en disponer de recursos materiales o en atender la esfera emocional", sino que "consiste en desarrollar una vida digna, orientada al pleno desarrollo personal y comunitario". En este sentido, ha manifestado que "ensanchar nuestro modelo de bienestar incorporando nuevas esferas es tarea para lo que resta de legislatura".

En el acto, también han intervenido brevemente cada consejero del Ejecutivo vasco. De esa forma, el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Mikel Torres, se ha mostrado "convencido" de que la economía vasca crecerá este año por encima del 1,9% previsto en las últimas estimaciones.

Por su parte, la consejera de Autogobierno, María Ubarretxena, ha recordado que en lo que va de legislatura se ha acordado transferir a Euskadi doce competencias; y, en referencia a los acuerdos sobre nuevos traspasos pendientes de materializar, ha advertido al Gobierno central de que "el pacto obliga y los plazos aprietan".