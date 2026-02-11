Pradales apela a reducir el impacto en el empleo en Tubos Reunidos y "actuar a una" si el proyecto es "serio y sólido"

El lehendakari, Imanol Pradales, ofrece una rueda de prensa tras una reunión con el presidente del Gobierno, en el Complejo de la Moncloa, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que hay que tratar de reducir el "impacto" en el empleo en Tubos Reunidos, donde se prevén 301 despidos y "actuar a una" con la "implicacion de todos los actores" si el proyecto es "serio y sólido".

En un encuentro organizado por Deia, Pradales se ha referido a la actual coyuntura económica e industrial y a la situación de Tubos Reunidos, empresa que está en pérdidas y que ha anunciado un ERE para 301 trabajadores en las plantas de Amurrio y Trapagaras

Pradales ha afirmado que Tubos Reunidos es un "claro ejemplo de la necesidad" que hay de defender una empresa con "nivel de especialización y capacidad de competitividad" y ha señalado que se va a necesitar a esta empresa "en términos de descarbonización y de transición energética en Euskadi".

Tras calificar de "mazazo" la situación "dramática" de la empresa, cree que se tienen que "implicar todos los actores" en la defensa del proyecto industrial de Tubos Reunidos, "garantizando que sea un proyecto serio, sólido y viable", que permita la continuidad del proyecto empresarial y el empleo industrial "a futuro".

"Y esto exige que todos los actores estemos en la pomada, todos, la dirección y sus accionistas, los sindicatos, las instituciones públicas con los diferentes instrumentos con los que podemos operar, los acreedores y los proveedores", ha citado.

En este sentido, ha manifestado que tienen que "actuar a una" e implicarse "todos, cada uno desde la posición que tenga". "Creo que es muy importante también que cuando se activa un dinero público en este país, lo hace a favor de un proyecto que va a tener una solidez y una viabilidad a futuro, que va a garantizar, insisto, empleo y que a su vez sea acompañado por un socio o socios privados. Creo que eso es la mejor manera de hacer las cosas, es lo que hemos hecho en otras operaciones y creo que esta también hay que abordarla así", ha precisado.

Pradales ha asegurado que, en el corto plazo, lo que más les preocupa es la situación de los 301 afectados "directamente por un ERE de extinción". El Lehendakari ha añadido que hay que "estar a su lado" e intentar, en la medida de lo posible, "reducir ese impacto", pero "a su vez, trabajar en un proyecto que "tiene que ser sólido, serio y viable de futuro" porque se necesita "una empresa saneada, competitiva y capaz de dar la batalla durante mucho tiempo".

"La necesitamos en Euskadi y la necesitamos también en el propio entorno europeo por cómo se están desarrollando las necesidades que va a tener Europa. Impacta directamente en un mercado que es el de la descarbonización y la transición energética por el producto que está realizando", ha manifestado.

Pradales ha asegurado que "afortunadamente" otras operaciones están dando "buenas noticias" y ha citado el reciente contrato firmado por Talgo para fabricar 20 nuevos trenes de alta velocidad para Arabia Saudí, que le llevará a contratar personal en la planta de Rivabellosa.

Asimismo, ha manifestado que, más "allá de todo el ruido" que se produce en torno a situaciones como la que atraviesa Tubos Reunidos, ha aludido al peso industrial de Euskadi y la importancia de la automoción y a la "dependencia" de mercados como el alemán, el francés, el italiano o el mercado UK, cuya situación está "lastrando" el crecimiento en Euskadi.

Pradales ha indicado que, pese a los "problemas", entre 2023 y 2025, el empleo industrial en Euskadi ha aumentado en 2.000 puestos de trabajo. "A nada que mejore la situación de Alemania y del sector de la automoción de Francia, de Italia vamos a ir mejor", ha adelantado.

Por ello, ha señalado que, mientras tanto, hay que seguir invirtiendo, fortaleciendo los proyectos empresariales del país, seguir diversificando mercados y continuar invirtiendo en innovación porque "a nada que se mueva a mejor ese conjunto de mercados vamos a tener un efecto arrastre que se va a reflejar también en la capacidad de crecimiento de la economía vasca y de la creación de empleo".

Pradales, tras recordar la nueva política arancelaria de EEUU, ha señalado que se ha dado un "año complicado", especialmente para algunos sectores, fundamentalmente "por una incertidumbre añadida".

"Es muy complicado el poder tener relaciones comerciales sanas cuando estás permanentemente mirando cuál va a ser el arancel que te van a aplicar y, además, el acuerdo con la Unión Europea se demoró prácticamente hasta agosto. De hecho hay todavía capítulos que no se han cerrado, que siguen abiertos", ha manifestado.

Pradales ha manifestado que algunas empresas vascas tenían "una dependencia muy relevante" del mercado estadounidense, por lo que "obviamente, esta crisis arancelaria ha tenido su impacto en la economía vasca".

El Lehendakari cree que hay que tomar conciencia de que no se está ante una cuestión coyuntural, sino "ante un cambio de era". "El mundo, tal y como lo conocíamos, ha desaparecido, se ha ido por el desagüe. La geopolítica marca la agenda, no solo internacional, sino de la política interior, doméstica. Las reglas que existían han saltado por los aires y se está reconfigurando un mundo muy distinto", ha remarcado.

Por ello, se debe actuar en consecuencia y, en este sentido, ha señalado que Europa, que tiene un mercado "más amplio" que el de EEUU y con más capacidad económico-financiera y de consumo, está sometida también a la "presión" de China que está "inundando el mercado europeo" y tiene el problema "no resuelto" de la soberanía energética

"O nos lo tomamos en serio, o esto va a durar poco tiempo", ha manifestado Pradales, que ha señalado que existe "debate interno" entre quienes apuestan por el "Made in Europe" y quienes "lo ven con recelo".

A su juicio, hay que "acertar" y hay "poco tiempo", por lo que cree que ha pasado el "momento de los diagnósticos y reflexiones y es el de la acción conjunta".

A su juicio, Europa debe tomar conciencia de la situación y "lo que toca hacer" es actuar y ha subrayado también el papel de quienes tienen "una condición subestatal de coparticipar también en estos debates, decisiones y de aplicar los principios de subsidiariedad también en el diseño de las políticas financieras, industriales, tecnológicas que haya que desarrollar".

"VASALLOS DE TERCEROS"

Tras asegurar que los aranceles de Trump son "un símbolo pero hay otros muchos", ha defendido articular "una única respuesta europea para que Europa siga siendo un actor global". "Y si no, seremos vasallos de terceros", ha remarcado.

También ha indicado que hay que "abrir la tapa de la gobernanza europea, hay que abrir la tapa de la regla de la unanimidad, hay que tomar decisiones". "Hay que arriesgar, no nos queda otra. Y, si no, insisto, seremos subordinados, no seremos actores globales", ha manifestado.

Pradales ha indicado que el Gobierno y el resto de instituciones vascas están intentado "alinear todos los instrumentos desde el punto de vista industrial y económico con lo que exige el momento", y ha destacado que "deben ir muy en la línea de lo que Europa haga como actor global".