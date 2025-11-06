Pradales aplaude "el espaldarazo" de Tzitzikostas a la Y vasca y pide pasar de la planificación a la ejecución

BILBAO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, aplaude "el espaldarazo político" del comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ante su anuncio sobre la Alta velocidad que supone el refuerzo del papel estratégico de la Y Vasca, pero ha emplazado a "pasar de la planificación a la ejecución", para lo que considera necesaria la implicación y el compromiso del Ejecutivo de París. Además, espera que a principios de 2026 se celebre una cumbre para avanzar en esta "conexión estratégica para el desarrollo de Euskadi".

Pradales se ha referido, de esta forma, a la presentación por el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, del Plan de Acción Ferroviario de Alta Velocidad de la Comisión Europea por el que agilizaría la conexión París-Madrid-Lisboa, de forma que se impulsaría la Y vasca. También aseguró que trabajan para desbloquear la conexión entre España y Francia, y que planea una visita con los ministros de transportes de ambos países en la frontera para eliminar "los cuellos de botella actuales".

En declaraciones a los periodistas con motivo de su visita a Baiona, Pradales ha destacado que la declaración de Tzitzikostas es, "sin duda, un espaldarazo político a la posición que Euskadi ha mantenido en relación con la conexión en Alta Velocidad entre el Estado francés y el Estado español".

Por ello, ha asegurado que están "muy contentos" y ha recordado que en enero viajó a Bruselas para reunirse con el comisario de Transportes, acompañado del presidente de Nueva Aquitania, Alain Rousset, y le plantearon precisamente que la Comisión interviniera "para que se acelerara la conexión transfronteriza, y que Francia se implicara en la demora" que se estaba produciendo en la conexión entre Burdeos y Hendaia.

CELEBRACIÓN DE UNA CUMBRE

Por ello, cree que el anuncio de Apostolos Tzitzikostas "es fruto también de la presión y la conversación política" que tuvieron y de una carta que, posteriormente, firmaron y le enviaron Rousset y él.

"Hemos estado trabajando para que se produzca una cumbre, estuvimos a punto de que se produjera, pero los cambios de Gobierno en el Estado francés lo han hecho imposible hasta la fecha", ha explicado.

No obstante, ha asegurado que siguen trabajando y es "optimista". "Creo que vamos a poder tener una cumbre entre Irún-Hendaia con el comisario europeo y los ministros de Transporte, tanto español como francés, porque esa es la vía para poder avanzar en esta conexión estratégica para el desarrollo de Euskadi", ha subrayado.

A su juicio, "es el momento de pasar de la planificación al compromiso de ejecución". "Creo que sobre todo tenemos que seguir trabajando para que el Gobierno francés de ese paso y es en lo que estamos", ha apuntado.

El Lehendakari ha anunciado que Euskadi y Nueva Aquitania "van a seguir abordando conjuntamente este tema" y espera que, en los próximos meses, cerca de inicios del año 2026, se pueda celebrar esa cumbre.

Además, ha dicho que "cómo se resuelva el tipo de conexión, la vía que se pueda producir en Iparralde y en el conjunto de Nueva Aquitania", porque se trata de una conexión que llega hasta Burdeos, "eso le corresponde fundamentalmente trabajar al Gobierno francés con las diferentes instituciones, entre otras con la propia Mancomunidad de Iparralde y con sus alcaldes de Iparalde".

"Pero más allá de esa cuestión, que es de carácter interno, yo lo que reivindico es que se acelere esta conexión, porque es fundamental para nuestro desarrollo como país, para estar conectados con el conjunto del continente, y necesitamos es un Gobierno francés que pase de la planificación al compromiso", ha reiterado.

Por ello, cree que el "espaldarazo político" de ayer de Tzitzikostas "es un muy buen paso y va en la buena dirección". "Por eso, tenemos que seguir insistiendo en que se celebre esa cumbre, que hemos auspiciado nosotros y que le pedimos al comisario en enero. Él se comprometió, me alegró muchísimo escucharle y vamos a seguir trabajando en ese sentido y además, lo hacemos de la mano el presidente Rousset y yo mismo", ha concluido.