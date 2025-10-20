Pradales apuesta por "fortalecer" las relaciones con EEUU más allá del "ruido" y de quién gobierne el país

El lehendakari, Imanol Pradales, recibe al congresista del Partido Demócrata de Estados Unidos Jon Garamendi en el Palacio Ajuria Enea - IÑAKI BERASALUCE

El lehendakari se reúne en Vitoria-Gasteiz con el congresista demócrata de origen vasco John Garamendi

VITORIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha subrayado este lunes, tras mantener un encuentro en Vitoria-Gasteiz con el congresista demócrata de EEUU de origen vasco John Garamendi, la necesidad de "seguir fortaleciendo las relaciones transatlánticas más allá de la administración que esté en cada momento gobernando Estados Unidos" y del "ruido político y mediático".

Pradales se ha reunido en el palacio de Ajuria Enea con John Garamendi, miembro del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, al que ha calificado de "magnífico embajador de la causa vasca".

Tras el encuentro, y en referencia a la situación generada con el acceso de Donald Trump a la Presidencia de EEUU, el lehendakari ha afirmado que "a pesar del ruido, muchas veces político y mediático, se puede trabajar de una manera absolutamente franca en otros niveles para seguir dando pasos adelante desde el punto de vista de la internacionalización de Euskadi y también en estos momentos con Estados Unidos.

En este sentido, ha considerado que es necesario "seguir fortaleciendo las relaciones transatlánticas más allá de la Administración que esté en cada momento gobernando Estados Unidos".

"Hay que mantener relaciones con los Estados Unidos; las tenemos que mantener a un nivel federal y también a nivel de cada uno de los estados, porque hay oportunidades desde el punto de vista comercial, porque hay oportunidades desde el punto de vista científico, universitario y académico, y porque tenemos que seguir labrando relaciones de carácter institucional a ambos lados del Atlántico", ha añadido.

COLABORACIÓN

El lehendakari ha manifestado que Garamendi "es un magnífico embajador de la causa vasca, de los intereses que tiene Euskadi en Estados Unidos", y ha puesto de manifiesto que el congresista de origen vasco "se presta a que podamos colaborar en su estado de origen, que es California, una de las grandes potencias económicas del mundo".

Garamendi, por su parte, ha agradecido la acogida dispensada por Pradales y ha destacado las "oportunidades" de colaboración entre Euskadi y California en ámbitos como la investigación y las universidades.