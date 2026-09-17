Pradales cifra en 1.000 millones la factura geopolítica en Euskadi y pide al Estado valorar su plan "Respuesta a Ormuz"

El lehendakari, Imanol Pradales, en el Parlamento Vasco, en la jornada de pleno de Política General. - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS

BILBAO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha cifrado en 1.000 millones de euros la factura geopolítica para la industria vasca por la política de aranceles de EEUU y el cierre de Ormuz y ha pedido al Gobierno central que valore la propuesta "Respuesta a Ormuz" que le trasladó en junio. Además, ha adelantado que el Ejecutivo vasco está preparado para "activar nuevas medidas" para proteger a las familias y empresas de Euskadi.

En su intervención en el Pleno de Política General, el Lehendakari ha compartido diez "datos objetivos" para asegurar que muestran que Euskadi "es una nación avanzada a nivel europeo que combina competitividad y cohesión social".

En este sentido, ha citado datos referidos al PIB per capita (44.400 euros), la previsión de crecimiento este año del 1,9% por encima del 0,8% de la zona euro, el peso del 23,5% de la industria, una tasa de riesgo de pobreza del 14,7% frente al 16,2% de Europa, un Índice Gini de desigualdad de 25,9, un índice de progreso humano del 113,5%, un Índice de igualdad de género del 74,5 o una tasa de abandono escolar del 3,6%, entre otros.

Pradales ha indicado que obtienen buenos resultados, incluso en términos de empleo, con un millón de personas trabajando y cotizando de forma continuada, 2.800 empleos industriales más que hace dos años, la tasa de paro más baja desde 2008 o la mejora de la estabilidad de los contratos.

A su juicio, es imprescindible reconocer el camino recorrido pero todavía hay "mucho que hacer" y ha señalado que las guerras y crisis que se registran en todo el mundo influyen directamente en las vidas y bolsillos de los ciudadanos y ha apuntado que se ve a la hora de pagar gasolina, de coprar alimentos, en la cuota de la hipoteca o en la factura de la luz.

Pradales ha señalado que la inflación afecta al bolsillo de todos y en agosto se ha situado en el 4,5% y reconoce que ese encarecimiento provoca incertidumbre y malestar y las empresas perciben el impacto.

En todo caso, ha manifestado que el tejido económico vasco está demostrando una gran capacidad de resiliencia y no ha dejado de crecer y de crear empleo.

Según ha apuntado, se acumulan 21 trimestres consecutivos encadenando crecimientos superiores al 2%, en agosto había 1.031.000, 25.000 más que el año anterior, la contratación aumentó un 18% y la indefinida un 24%.

Además, ha añadido que el crecimiento del segundo trimestre superará "con creces" sus previsiones, por lo que cree que las bases de la economía vasca son "sólidas". Por ello, muestra plena confianza en los recursos, capacidades y posibilidades de Euskadi.

FACTURA DE 1.000 MILLONES PARA LA INDUSTRIA

No obstante, Pradales ha apuntado que la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU "ha alterado la economía Global" y ha precisado que la política de aranceles o el cierre de Ormuz "suponen ya una factura geopolítica de 1.000 millones de euros para la industria vasca".

Según ha apuntado, el impacto es "desigual", ya que sectores con mayor especialización como el aeroespacial, naval, redes eléctricas o soluciones digitales crecen, mientras que otros, como Automoción, Metal o Papel "están sufriendo".

En este sentido, ha afirmado que el Gobierno vasco va a seguir protegiendo la actividad y el empleo y traccionando la transformación del tejido industrial.

En este sentido, ha citado algunas iniciativas desarrolladas como el el escudo para la Defensa Industrial, operaciones de arraigo como la de Talgo, Ayesa o Uvesco o los seis Proyectos Transformadores del Plan de Industria, con 642 millones de inversión, a los que se sumarán en breve dos nuevos proyectos. También ha citado el aumento del 51% en los programas de apoyo a la transformación de las pymes, los 505 millones movilizados en proyectos de I+D industrial o el apoyo a autónomos.

"RESPUESTA A ORMUZ"

El Lehendakari ha recordado que en junio trasladó al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, la propuesta "Respuesta a Ormuz", que era un plan choque con 36 medidas para reducir el coste de la cesta de la compra; apoyar el transporte o la industria electro-intensiva; ayudar a los Autónomos y atender las necesidades de baserritarras, agricultores, viticultores y arrantzales.

Imanol Pradales ha apuntado que la situación no ha mejorado desde entonces y ha recordado que el próximo 30 de septiembre finaliza la prórroga de algunas de las medidas en vigor.

Por ello, cree que "es momento de que el Gobierno Español valore la propuesta vasca" porque considera que estas medidas pueden contribuir "a un alivio" que las familias vascas y la economía productiva "siguen necesitando".

En todo caso, ha subrayado que en Euskadi han seguido tomando decisiones y ha apuntado que las Diputaciones Forales han activado medidas tributarias que inyectan 540 millones de euros y, como Gobierno, han movilizado 1.047 millones a través del Escudo Industrial.

Además, ha asegurado que siguen monitorizando de cerca la situación y están preparados para "activar nuevas medidas para proteger a las familias y empresas de Euskadi".