Pradales y Clavijo analizarán este miércoles en Vitoria-Gasteiz posibles "soluciones" al reto migratorio

Archivo - El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (i), y el Lehendakari, Imanol Pradales (d) - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

VITORIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, volverán a reunirse este próximo miércoles en Vitoria-Gasteiz para buscar "soluciones" al reto migratorio, según ha informado la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena.

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha destacado este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que ambos mandatarios, que han mantenido varios encuentros bilaterales desde 2024, mantienen "una muy buena relación".

Ubarretxena ha explicado que a los gobiernos vasco y canario les une "la búsqueda de soluciones al reto migratorio que tenemos encima de la mesa". En este sentido, ha recordado que ambos ejecutivos "han estado trabajando de la mano para intentar ir con aportaciones, con soluciones y con propuestas, a las conferencias de presidentes para intentar buscar una solución".

En la reunión de este próximo miércoles, según ha indicado, la cuestión migratoria volverá a ser "una parte fundamental" de las cuestiones que aborden Pradales y Clavijo.

Tal como ha epxlicado, ambos dirigentes seguirán buscando "soluciones" al reto migratorio, para el que ha insistido en la necesidad de elaborar un "plan estructural" desde el Gobierno del Estado.