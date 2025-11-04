Pradales cree la dimisión de Mazón "inevitable" tras las "explícitas" protestas en su contra en el funeral de Estado

VITORIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que las protestas contra el hasta ahora presidente de la Comunidad Valenciana registradas la semana pasada, durante el funeral de Estado por las víctimas de la dana, fueron "lo suficiente explícitas" como para que la decisión de dimitir de Carlos Mazón fuera "absolutamente inevitable".

Pradales, que ha comparecido ante los medios de comunicación en el Palacio de Ajuria Enea tras firmar un memorándum de colaboración con la Mancomunidad de Iparralde, ha recordado que la semana pasada estuvo presente en el funeral del Estado por las víctimas de la Dana.

El lehendakari, en referencia a las protestas contra Mazón registradas en aquella jornada, ha considerado que, tras lo ocurrido este pasado 29 de octubre, la decisión de dimitir de Mazón "era absolutamente inevitable".

"Cada uno es responsable de sus actos y de sus decisiones políticas", ha afirmado, para añadir que "lo que ocurrió el día del funeral de Estado fue suficientemente explícito como para que la decisión fuera absolutamente inevitable".