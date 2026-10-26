Pradales cree "intolerable e inaceptable" que "varios cientos de radicales" hayan creado "el caos" en Bilbao

Ertzainas en los incidentes de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha calificado este lunes de "intolerable e inaceptable" que "varios cientos de radicales" perfectamente "organizados" hayan creado "el caos" en Bilbao, donde se han registrado graves incidentes, con quema de coches y contenedores, destrozos del mobiliario urbano y saqueos en varios comercios. "Basta de utilizar la violencia para responder a la provocación, no les queremos en este país", ha afirmado.

En un acto en Tolosa, Pradales ha destacado que, ha advertido de la detención de quienes hayan generado los disturbios, ha considerado "inaceptables" los altercados de la capital vizcaína protagonizados por radicales tras una manifestación de rechazo a un acto del agitador Vito Quiles en la Villa, que no se ha celebrado.

Imanol Pradales ha denunciado que este tipo de actos violentos van en contra de los valores que defendió el Lehendakari José Antonio Agirre, "toda su generación y que en este país seguimos defendiendo a capa y espada la inmensa mayoría social vasca".

En este sentido, ha mostrado su preocupación porque haya comportamientos que combaten estos valores y comportamientos, como los sucedidos este lunes en Bilbao.

Cuando todavía continuaba habiendo incidentes en la capital vizcaína, Pradales ha censurado el "caos provocado", que le preocupa "profundamente".

"Hoy había sido anunciada la presencia de un agitador y un provocador social, ultra, que no ha llegado a aparecer, afortunadamente, y ha habido muchas personas que se han manifestado pacíficamente en contra de que viniese a nuestro país y que viniese a Bilbao", ha relatado, para lamentar que luego haya habido "varios cientos de personas radicales, organizadas, generando incidentes, quemando coches, quemando contenedores en diferentes puntos de Bilbao, y esto es intolerable, inaceptable".

"NO LES QUEREMOS"

A su juicio, esto va contra los valores de la mayoría de la sociedad vasca. "¡Ya basta. Basta de utilizar la violencia para responder a la provocación. No les queremos en este país, no les necesitamos ni les queremos en este país. ¡Es inaceptable!", ha exclamado.

Por lo tanto, ha reivindicado "más que nunca el valor de la palabra: la palabra para combatir al fascismo, la democracia para combatir a la tiranía, al populismo y al autoritarismo". "Creo que eso es lo que hoy toca reivindicar, desgraciadamente, una vez más en este país", ha concluido.