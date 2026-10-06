Pradales cree que la vuelta de Puigdemint "cerrará una anomalía" y se avanzará en "la normalización y convivencia"

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales, durante una rueda de prensa - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

BILBAO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, cree que la posible vuelta del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, tras dejar el Tribunal Supremo sin efecto la orden de detención contra él después del aval del Tribunal Constitucional a la amnistía para el delito de malversación del 'procés', "cerrará una anomalía" y supondrá "un paso importante para avanzar en la normalización política y la convivencia".

Este es el mensaje que ha publicado en redes sociales el Lehendakari sobre la posibilidad del regreso de Puigdemont de Waterloo, una vez retirada la orden de detención que pesaba sobre él. "Hoy estamos más cerca de cerrar una anomalía que se ha prolongado demasiado tiempo", ha asegurado Pradales.

La vuelta del expresidente a Cataluña "será un paso importante para avanzar en la normalización política y la convivencia. Es el momento para abrir un nuevo tiempo de diálogo y política. Catalunya y el conjunto del Estado lo necesitan", ha aseverado.