Pradales critica que los gobiernos hayan ocultado "debajo de la alfombra" el 3 de marzo y pide desclasificar documentos

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido "verdad, justicia, reconocimiento y reparación de las víctimas" de la matanza del 3 de marzo de 1976, cuando se cumplen 50 años desde que la Policía Armada reprimiera una asamblea obrera que se celebraba en la iglesia de San Francisco de Asís del vitoriano barrio de Zaramaga, matara a cinco trabajadores e hiriera a más de un centenar de personas. Además, ha denunciado que "todos los Gobiernos de la democracia", de un color o de otro, han mantenido estos hechos "debajo de la alfombra", y ha reclamado la desclasificación de la documentación que se mantienen "bajo llave".

Pradales ha presidido en el Palacio de Villa Suso de Vitoria el acto de conmemoración de los 50 años de los dramáticos sucesos del 3 de Marzo de 1976 convocado por Gogora-Intituto de la Memoria, Derechos Humanos y Convivencia, junto a la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José. También han intervenido el diputado general de Álava, Ramiro González, y la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria.

El Lehendakari ha comenzado su discurso recordando que hace 50 años "cinco hijos de este país fueron asesinados a tiros de forma brutal: José Castillo García, Bienvenido Pereda Moral, Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente y Pedro María Martínez Ocio". Eran, tal como ha explicado, cinco trabajadores en huelga, todos ellos jóvenes y "con toda la vida por delante".

También ha recordado que cientos de personas resultaron heridas, muchas de ellas graves y ha destacado que nadie fue juzgado, "no había responsables, no había Justicia", y ha dicho que es algo que todavía se les debe a las víctimas, familiares y allegados. "También a nosotros mismos, porque construir la memoria es consolidar la convivencia", ha añadido.

Por ello, ha denunciado "en voz alta aquella crueldad, la ocultación de lo ocurrido, y la indefensión de las víctimas", para alabar "la dignidad y el compromiso de las víctimas del 3 de marzo, su solidaridad en la defensa de los derechos laborales y de los más débiles en un momento muy difícil". "Medio millón de personas se unieron en nuestro país, asumiendo grandes riesgos, porque la huelga estaba prohibida, y solo había un sindicato legal: el que venía del franquismo", ha subrayado.

El Lehendakari ha remarcado que "la verdad, la justicia, el reconocimiento y la reparación de las víctimas son principios fundamentales recogidos en los estatutos de la Fundación para el Memorial 3 de marzo".

"Hoy, 50 años después, por desgracia, queda aún un largo camino por recorrer para garantizarlos, un camino por el que llevan también trabajando sin descanso distintas asociaciones de Euskadi. Quienes cometieron aquellos crímenes, sabían bien lo que hacían. Basta con escuchar a los responsables policiales felicitarse por el, abro comillas, 'buen servicio', y jactarse por 'haber contribuido a la paliza más grande de la historia', 'después de pegar mil tiros'", ha añadido.

También se ha referido a las palabras del entonces ministro de Gobernación, Manuel Fraga, que proclamó "con orgullo" que 'la calle era suya', y aseguró que 'este triste ejemplo sirva de lección a todo el país'.

LEY DE SECRETOS OFICIALES

"Nos surgen mil preguntas: ¿Por qué ocurrió todo aquello? ¿Por qué se ocultó la verdad? ¿Por qué todos los Gobiernos de la democracia, sean de un color u otro, lo han mantenido continuamente debajo de la alfombra? ¿Por qué se desclasifica la verdad por fascículos? ¿Por qué son siempre las víctimas las grandes perjudicadas?", ha añadido.

Según ha enfatizado, "no hay un solo argumento que justifique esta sinrazón democrática, menos aún una Ley de Secretos Oficiales aprobada en plena Dictadura que carece de toda legitimidad democrática". "La memoria, para ser justa, debe ser completa. Exige abrir puertas y ventanas, sin dejar ninguna habitación bajo llave porque, si se mantiene la luz apagada, tan solo se estará contribuyendo a la desinformación, a crear bulos, mentiras o medias verdades", ha indicado.

Imanol Pradales cree que todavía es "mucho peor" que se ahonde en la revictimación "mientras no se esclarezca lo ocurrido y se juzgue a los responsables", creando "víctimas de primera, y de segunda". "Necesitamos una memoria completa e inclusiva, porque solo así se podrá cerrar la herida aun abierta. El compromiso del Gobierno Vasco, y el mío, con las víctimas, es completo. Es un compromiso personal, además de político e institucional", ha apuntado.

También lo es, ha declarado, "la puesta en marcha del Memorial 3 de marzo, desde la voluntad compartida de todos los miembros del Patronato, un centro que debe velar por la memoria completa, inclusiva y democrática", que "siendo de todas y todos, no puede ser ni instrumentalizado ni patrimonializado por ninguna de las partes".