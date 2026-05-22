Pradales desconoce si el diálogo con EH Bildu sobre euskera "llegará a buen puerto" y llama a "ensanchar" consensos

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales, interviene durante la celebración del 'Alderdi Eguna', a 28 de septiembre de 2025, en Foronda, Álava - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha dicho que desconoce si el diálogo emprendido este pasado jueves entre PNV y EH Bildu sobre la exigencia del euskera en las OPEs "llegará a buen puerto" y, en todo caso, ha llamado a "ensanchar" consensos en torno a la lengua vasca porque "necesitan más puentes y menos muros". Además, ha instado a "no perder el foco" porque el problema no está solo en la Administración, sino en el uso social del euskera y la incidencia que puede tener "el fenómeno migratorio" en "la identidad" vasca y en su lengua.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Pradales ha señalado que en relación con el euskera todos deben "actuar con mucha responsabilidad en este país, primero, porque el euskera es la lengua propia y singular de este país".

En segundo lugar, ha subrayado que "es una lengua minorizada", y por otra parte, "es una lengua oficial, en igualdad de condiciones". También ha destacado que, desde el año 1982, con la aprobación de la Ley de Normalización y Uso de la Euskera, "ha habido amplios consensos" en cómo se iba a avanzar y eso ha llevado a que haya aumentado "muchísimo" en Euskadi, "especialmente entre la gente más joven", y también en que se haya incrementado su uso. "Esto es muy importante y es un tesoro que tenemos que cuidar", ha advertido.

El Lehendakari ha admitido que "hay un debate encima de la mesa que afecta a la euskaldunización en la Administración pública vasca". "Y es lo que en estos momentos se está también debatiendo en el Parlamento Vasco con estas propuestas de modificación de la Ley de Empleo Público, que es donde se han generado, de alguna forma, estas distintas posiciones políticas del PSE-EE, el PNV y EH Bildu", ha indicado.

Según ha recordado, hay dos propuestas de Ley en el Parlamento sometidas a debate, la de los jeltzales y la de EH Bildu. "El PNV ha intentado llegar a un acuerdo con el Partido Socialista de Euskadi, y hasta la fecha ha sido imposible", ha añadido.

Imanol Pradales ha recordado que "ahora mismo está dándose también una conversación y un diálogo entre EH Bildu y el PNV. No sé si llegará a buen puerto o no, y se está produciendo también en el ámbito parlamentario", ha manifestado.

En relación con la euskaldunización en la Administración Pública Vasca, ha asegurado que se ha avanzado "muchísimo, y no hay más que ver los datos" actuales respecto a lo que había hace 25 años. "Más de tres de cada cuatro personas que trabajan en la Administración Pública Vasca son capaces de responder en euskera a la ciudadanía", ha mantenido.

Por otro lado, se ha referido al programa de gobierno de PNV y PSE-EE que les obliga "a garantizar el que cualquier persona en Euskadi sea atendida en cualquiera de las lenguas oficiales de este país". "Por lo tanto, hay que seguir avanzando en euskaldunización", ha apuntado.

SENTENCIAS

Respecto a las numerosas sentencias que ha habido estos dos últimos años "que han cuestionado, tanto las OPEs como los procesos de estabilización en la administración pública", y han generado "inseguridad jurídica", ha aclarado que lo que se intenta "es dotar de seguridad jurídica a las miles de personas que o quieren consolidar una plaza en la Administración pública o quieren acceder a la administración pública". "Yo creo que no podemos mirar para otro lado y hay que buscar una solución en ese sentido", ha resaltado.

Pradales ha considerado que hay que ver lo que da de sí la negociación parlamentaria, pero cree que no se puede "mirar para otro lado cuando hay un problema de inseguridad jurídica".

"En todo caso, en relación con la revitalización y la normalización del uso del euskera, creo que tampoco debemos perder el foco. El foco no está solo en la euskaldunización de la administración pública vasca, siendo relevante, sino que el foco está en el uso social del euskera en la calle, en el patio de los colegios y de las ikastolas, en el trabajo, en cómo afectan los medios de comunicación y las pantallas en la posibilidad o no de tener una vida íntegra, quien así lo quiera, en euskera", ha explicado.

También ha puesto el punto de mira en cómo puede afectar "el fenómeno migratorio a identidad" vasca, "también a la lengua, el euskera". "Yo creo que ahí es donde tenemos, sobre todo, que abrir un debate en este país y, desde el gobierno, tenemos una iniciativa que se llama 'Jauzia gara (somos el salto)', donde queremos sobre todo hablar de estas cuestiones y buscar ensanchar consensos", ha insistido.

Para el Lehendakari, el euskera "necesita más puentes y menos muros". "El euskera necesita ensanchar consensos. En el 82 no estuvo ni la izquierda abertzale ni Alianza Popular. Creo que lo que es deseable en el euskera es que los consensos que ya tenemos los podamos ensanchar", ha emplazado.

En su opinión, las sentencias de los tribunales suponen "una amenaza desde el punto de vista de la inseguridad jurídica para las miles de personas que quieren o consideran una estabilización de su puesto de trabajo en la función pública o acceder a una OPE".

"En ese sentido, yo creo que sí tenemos que verlo como una amenaza y, por eso, la necesidad de dotar jurídicamente de otro estatus a la Ley de función de empleo público en Euskadi para intentar garantizar esta cuestión", ha remarcado.