Pradales destaca que los estadounidenses han decidido "dar un golpe de timón al rumbo político de su país"

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BILBAO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado que en las elecciones de medio mandato celebradas en EEUU la sociedad estadounidense "ha decidido dar un golpe de timón al rumbo político de su país" con el triunfo de los demócratas.

A través de las redes sociales, Pradales ha señalado que los comicios "han sido un profundo ejercicio democrático en tiempo de convulsiones globales y tentaciones autocráticas", y ha precisado que "el sistema de contrapesos en EEUU ha evidenciado su fuerza y eficacia".

También ha recordado que en Euskadi siempre se han defendido "la democracia y los principios que la sustentan". "Apostamos por un orden global basado en reglas, sin bloques ni imposiciones, y con Estados Unidos como aliado trasatlántico pero, ante todo, lo que necesitamos es una Europa más fuerte y unida", ha manifestado.

Por ello, ha remarcado que, "pase lo que pase en el futuro, una Europa más fuerte contribuirá a una relación transatlántica más equilibrada y segura, y a un orden internacional más fértil para nuestros intereses". "Hagamos realidad una Europa competitiva, próspera y del bienestar de la mano de socios fiables con quienes compartamos valores democráticos y humanistas", ha emplazado.