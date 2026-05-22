Pradales dice que EH Bildu es "bienvenido" a un debate "serio" sobre vivienda, pero precisa que "lecciones, las justas"

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales, durante una rueda de prensa. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

BILBAO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que, si EH Bildu desea sumarse a un debate en materia de vivienda "sincero, de altura, en el que contrastar modelos", es "bienvenido" pero ha reivindicado que "lecciones, las justas". Asimismo, ha considerado que la propuesta planteada por la formación soberanista es "una ciaboga de 180 grados" y ha advertido de que "con fórmulas mágicas no se resuelven los problemas".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha asegurado que, tras "movilizar muchas cuestiones en el ámbito de la vivienda" durante esta primera parte de la legislatura, esta materia va a "seguir siendo foco de prioridad" para el Gobierno Vasco con nuevas iniciativas.

Entre ellas, ha destacado que este año se va a "tener que acabar de diseñar el gran Fondo Social de Vivienda para Euskadi" que se va a impulsar y que "será un hito".

Pradales ha afirmado, además, que si EH Bildu "quiere venir al debate sobre la vivienda con una propuesta, bienvenido sea". "No creo que tenemos que despachar con paños calientes las propuestas de otros partidos políticos", ha señalado.

El lehendakari ve en la propuesta de la formación soberanista "una ciaboga de 180 grados respecto a lo que hasta ahora había defendido" porque "básicamente habla de construir más", cuando antes era "un elemento irrelevante", y plantea que para resolver el problema de la vivienda "hacen falta 10 años", por lo que le ha dado la "bienvenida al principio de realidad". En este sentido, ha advertido de que se trata de "un tema muy complejo" y, por tanto, no se debe "jugar políticamente con él".

Asimismo, ha indicado que EH Bildu señala también la necesidad de poner en marcha un fondo público-privado de vivienda, por lo que, ha indicado, "bienvenidos al Fondo Social de vivienda que está diseñando el Gobierno Vasco.

Según ha indicado, si EH Bildu "pretende tener un debate constructivo, serán bienvenidos" pero no va a "admitir en ningún caso que digan que el PNV no quiere solventar esta cuestión y el PSE-EE no puede, y que intenten jugar políticamente de esa manera".

Pradales ha reivindicado el Ejecutivo está "teniendo iniciativas permanentemente" en materia de vivienda y ha recordado que EH Bildu "gobierna en más de 100 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca, y en el ámbito de la vivienda tanto el Gobierno Vasco como los ayuntamientos tienen un gran poder de desarrollo de vivienda pública y de vivienda protegida".

"CÓMO LO VA A HACER"

Por tanto, ha añadido, "la pregunta es qué han hecho hasta ahora" los ayuntamientos dirigidos por EH Bildu "desde hace muchos años" y por qué "han sido incapaces de multiplicar por 10 esas viviendas que ellos dicen que van a hacer ahora en 10 años".

Además, ha cuestionado a la coalición soberanista "cómo pretenden hacerlo" porque, "con fórmulas mágicas, no se resuelven los problemas".

"Bienvenidos al debate, bienvenidos a que tengamos un debate sincero, un debate de altura, un debate en el que podamos contrastar los modelos, los instrumentos para promover esa vivienda que se necesita en el país, pero lecciones, por favor, las justas", ha concluido.