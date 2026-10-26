Pradales dice que la Ertzaintza ha detenido a 14 personas en los incidentes de Bilbao y advierte que seguirá arrestando

Ertzainas en los incidentes de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que la Ertzaintza ha detenido hasta el momento a 14 personas por los incidentes que se están registrando esta tarde-noche en Bilbao, y ha advertido de que se va a detener a todo aquel que "genere un incidente, disturbio, quema o lo que sea", al tiempo que ha considerado "inaceptables" los altercados de la capital vizcaína protagonizados por radicales tras una manifestación de rechazo a la anunciada presencia del agitador Vito Quiles en la Villa.

En un acto en Tolosa, Pradales ha denunciado que este tipo de actos violentos van en contra de los valores que defendió el lendakari Aguirre, "toda su generación y que en este país seguimos defendiendo a capa y espada la inmensa mayoría social vasca".

En este sentido, ha mostrado su preocupación porque haya comportamientos que combaten estos valores y comportamientos como los que suceden este lunes en Bilbao. "Está habiendo en estos momentos un caos en Bilbao, un caos provocado, y me preocupa profundamente, porque hoy había sido anunciada la presencia de un agitador y un provocador social, ultra, que no ha llegado a aparecer, afortunadamente, y ha habido muchas personas que se han manifestado pacíficamente en contra de que viniese a nuestro país y que viniese a Bilbao", ha relatado.

Sin embargo, ha lamentado que "hay varios cientos de personas radicales, organizadas, generando incidentes, quemando coches, quemando contenedores en diferentes puntos de Bilbao, y esto es intolerable, inaceptable". "Va en contra de todo lo que significa Aguirre sus valores y lo que representamos mayoritariamente en esta sociedad", ha insistido.

"¡Ya basta. Basta de utilizar la violencia para responder a la provocación. No les queremos en este país, no les necesitamos ni les queremos en este país. Es inaceptable!", ha exclamado.

Por lo tanto, ha reivindicado "más que nunca el valor de la palabra. La palabra para combatir al fascismo, la democracia para combatir a la tiranía, al populismo y al autoritarismo. Creo que eso es lo que hoy toca reivindicar, desgraciadamente, una vez más en este país", ha concluido.