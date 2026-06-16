Pradales dice que hay casos que rodean al PSOE "con pinta horrorosa" que dejan a Sánchez en una situación "muy crítica"

BILBAO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que hay "cosas" en los casos que rodean al PSOE "con una pinta horrorosa", que colocan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una situación "muy delicada, muy complicada y muy crítica", y ha exigido que, en su comparecencia en el Congreso el próximo día 24, "despeje dudas". En caso de que continúe la legislatura y Sánchez no la dé "sentido y orden", le ha advertido que "el riesgo de entrar en una descomposición desordenada y caótica es enorme". "Está en su mano", ha añadido.

En una entrevista en ETB2, recogida por Europa Press, Pradales ha considerado que es un "debate muy recurrente" el de si hay 'lawfare' o no contra el Gobierno, y cree que "hay que ser prudentes con esta cuestión", aunque sí ha reconocido que el poder judicial en el Estado español "no está sometido a los contrapesos y a los controles que requiere". "Creo que hay que someter al poder judicial, al igual que al poder ejecutivo y al poder legislativo, a los controles oportunos y a los contrapesos oportunos, porque es una cuestión de cultura democrática", ha subrayado.

A su juicio, "es una anomalía que el poder judicial se controle por parte de los miembros del poder judicial" pero, al margen de esta consideración, ha dicho que son numerosos los casos "que rodean a Pedro Sánchez y a su Gobierno" en diferentes tribunales y con "casuística muy diversa".

"Hay cuestiones que tienen una pinta horrorosa, los informes, los indicios de algunos jueces en relación con Zapatero, con Cerdán, con el caso Leire, con Ábalos o Koldo, donde estamos esperando sentencia, etc. Hay muchos elementos que habrá que ver cómo se van desarrollando", ha indicado.

En todo caso, ha recordado que "no hay sentencias firmes", sino que está habiendo autos y apertura de procedimientos judiciales, por lo que quiere "ser prudente, responsable y respetar los tiempos de la judicatura".

"Pero es cierto que no es normal que haya un Gobierno que está rodeado de una casuística como la que estamos viendo. Cada mes nos encontramos con un nuevo auto, con un nuevo informe de la UCO, de la UDEF o con un nuevo inicio de un procedimiento judicial", ha subrayado.

Según ha destacado, se trata de "una anomalía" que "sitúa al Gobierno español, al presidente Sánchez, en una posición muy delicada, muy complicada y muy crítica en la legislatura actual".

El Lehendakari --que ha revelado que ha hablado con el presidente del Ejecutivo esta misma semana-- ha recordado que le ha solicitado públicamente "que dé las explicaciones oportunas, que dé la cara, que sea ejemplar, que el próximo día 24 en el Congreso de los Diputados, en su comparecencia, ayude a despejar muchas de las dudas que se ciernen sobre muchos de estos casos judiciales, especialmente en los últimos, y que además le dé un sentido y orden a la legislatura en los meses que, en principio, le quedan".

ELECCIONES

Ha recordado que por mucho que se hable de adelanto electoral, la prerrogativa de la convocatoria de elecciones solo la tiene Pedro Sánchez, "guste más o menos". "Ahora bien, si pretende que la legislatura española continúe, tiene que dar suficientes razones y sentido a esa legislatura con un cierto orden porque, si no, el riesgo de que entre en una descomposición descontrolada y caótica es enorme, y está en su mano", ha insistido.

Por ello, ha dicho que "el día 24 es un día relevante para ello y está en su mano también convencer a los partidos políticos que le apoyaron en la investidura y que le han ido acompañando durante estos tres años para que la legislatura pueda tener un cierto sentido o para que lleguemos a otra fase diferente".

Imanol Pradales ha manifestado que "es muy importante que, mientras haya un gobierno y existe un gobierno con un presidente, que es Sánchez, el gobierno gobierne y no se dedique a resistir". "La resistencia por la resistencia no puede ser un objetivo de un gobierno. Tiene que ser responder a las demandas, a los retos, a los problemas que tenemos", ha advertido.

AGENDA BILATERAL

En lo que afecta a Euskadi, ha recordado que existe "una agenda bilateral" con "compromisos pactados". "Hay que cerrar la carpeta del Estatuto de Gernika", ha resaltado, para explicar que hay "tres grandes temas todavía en negociación, donde los avances son escasos": Seguridad social, puertos de interés general, cuestiones de seguridad pública y régimen electoral, todo ello, con el compromiso de que se celebre "una cumbre bilateral antes de que llegue agosto".

"Ahí vamos lentos y hay un compromiso pactado conmigo mismo desde el año 2024 y con anteriores lehendakaris. Estamos hablando del cumplimiento del Estatuto de 1979, una ley orgánica refrendada popularmente por este país. ¿Qué más tiene que pasar para que se cierre esa carpeta?", ha preguntado.

Pradales ha precisado que hay otras materias abiertas como el tema de la Macrorregión o cuestiones que afectan a la industria vasca. "Por lo tanto, mientras haya un gobierno con un presidente, el lehendakari tiene la responsabilidad de negociar permanentemente y de dar la matraca permanentemente para ir avanzando en los compromisos adquiridos y para que se cumpla la palabra y el pacto firmado", ha zanjado.