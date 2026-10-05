Pradales dice que el "ruido" electoral "no despistará" a su Ejecutivo y alerta que "está en juego el autogobierno"

El Lehendakari, Imanol Pradales, realiza declaraciones sobre el adelanto electoral en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que su Gobierno "no se va a despistar" por el "ruido" electoral de las próximas semanas, sino que mantendrá su "agenda vasca" y ha advertido a la ciudadanía de que en los próximos comicios "está en juego seguir trabajando" en el "avance y fortalecimiento del autogobierno" de Euskadi.

Pradales, que ha presidido este lunes la inauguración oficial de la ampliación del Museo de Bellas Artes en Bilbao ha admitido que la convocatoria de elecciones generales es "un hito muy importante desde el punto de vista político". No obstante, ha llamado a "ser conscientes" de que se van a suceder "unas semanas en las que va a haber mucho ruido político, mucho ruido mediático".

Por ello, "desde el Gobierno Vasco y como el Lehendakari" ha dicho tener "claro" que el Ejecutivo que preside no se va a "despistar". "Tenemos una agenda vasca, tenemos muchísimos temas encima de la mesa a los que hay que dar una respuesta", ha dicho.

Entre los temas a abordar ha citado el aumento de los precios y el coste de vida, la vivienda, la salud o la seguridad. "Nosotros vamos a seguir trabajando todos los días sin despistarnos y centrados en la agenda vasca que es la agenda de la ciudadanía de Euskadi", ha añadido.

Además, ha destacado la importancia de tener en cuenta que en las elecciones del 29 de noviembre "también hay que defender el interés de los vascos". En ese sentido cree que la ciudadanía vasca "tiene que ser consciente de que está en juego, de alguna forma, el seguir trabajando en términos de avance y fortalecimiento del autogobierno vasco y de aquellas cuestiones que afectan día a día a la ciudadanía en Euskadi".

Imanol Pradales no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que el Gobierno de España plantee en la Diputación Permanente los decretos sobre Vivienda rechazados en el Congreso el pasado viernes. "Soy el Lehendakari del Gobierno, no el presidente de ningún partido político", ha zanjado.