Pradales espera que se aplique "cuanto antes" la Ley de Amnistía y se abra la puerta de la vuelta de Puigdemont

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales, durante una rueda de prensa - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

BILBAO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, cree que es "una excelente noticia" el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la Ley de Amnistía y espera que "la justicia española dé el último paso cuanto antes" para aplicarla y se abra "la puerta" al regreso del expresident Carles Puigdemont.

En un mensaje en las redes sociales en euskera, castellano y catalán, Pradales se ha referido a la decisión de la Gran Sala del TJUE de avalar la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) al establecer en dos sentencias vinculantes que la norma no choca con el Derecho de la Unión Europea.

El Lehendakari ha destacado que este fallo es "una excelente noticia para Catalunya, y debería abrir definitivamente la puerta al regreso del president Puigdemont a casa".

"Es un paso imprescindible para la normalización política y la convivencia en Catalunya. Ahora esperamos que la justicia española dé el último paso cuanto antes. Catalunya y el conjunto del Estado lo necesitan", ha zanjado.