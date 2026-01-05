Pradales inicia el año con una agenda de carácter internacional y la renovación de memorandos con Gales y Fukushima

Imanol Pradales - JOSE IGNACIO UNANUE-IREKIA

VITORIA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, iniciará 2026 con una agenda de trabajo de marcado carácter internacional, cuyo primer acto será la renovación este próximo 8 de enero del Memorando de Entendimiento (MoU) con la primera ministra de Gales, Eluned Morgan, en el marco de una recepción oficial en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz.

La firma se producirá durante la visita institucional de la dirigente galesa a Euskadi y da continuidad al marco de colaboración establecido en 2018 y actualizado posteriormente, adaptándolo a los retos actuales del contexto internacional, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El próximo 12 de enero Pradales ofrecerá una recepción, de nuevo en el Palacio de Ajuria Enea, al gobernador de Fukushima, Masao Uchibori. En este caso, también se procederá a la renovación del Memorando de Entendimiento entre ambas partes para afianzar los lazos bilaterales y promover una alianza estratégica centrada en áreas de futuro.

En el caso del Memorando de Entendimiento con Gales, el acuerdo tiene como objetivo reforzar y profundizar la cooperación entre Euskadi y Gales, consolidando una relación ya estrecha basada en valores compartidos como la democracia, la cohesión social, la sostenibilidad y el compromiso europeo.

Estos valores compartidos podrían verse ampliados dado que Gales está llamada a formar parte de la futura Macrorregión Atlántica que podría ser una realidad en 2027, tras el mandato elevado por el Consejo Europeo el pasado 18 de diciembre a la Comisión para desarrollar en la Unión Europea, en cooperación con los estados miembros, una Estrategia Macrorregional de la Unión Europea para junio del año que viene.

El acuerdo prevé el impulso de proyectos conjuntos y el intercambio de buenas prácticas en ámbitos estratégicos como la movilidad sostenible, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, la innovación y la competitividad, las energías renovables, la industria agroalimentaria, la educación y la formación, la política fiscal y social, la salud y los cuidados, así como el apoyo al desarrollo empresarial.

Asimismo, este documento refuerza la cooperación cultural y lingüística, promoviendo una sociedad multicultural y tolerante, y pone en valor la identidad, la lengua y la cultura propias de ambas naciones.

La firma del Memorando se enmarca en la visita oficial de la primera ministra de Gales a Euskadi entre los días 7 y 9 de enero, que incluye encuentros institucionales y visitas a distintos agentes estratégicos del ámbito de la innovación, la industria y la proyección internacional.

COOPERACIÓN CON JAPÓN

Por otra parte, Euskadi recibirña el próximo lunes 12 de enero a una destacada delegación de la Prefectura de Fukushima. La misión, encabezada por el gobernador Masao Uchibori, busca afianzar los lazos bilaterales y promover una alianza estratégica centrada en áreas de futuro.

El acto central de la visita se celebrára lugar en el Palacio de Ajuria Enea, donde el gobernador Uchibori será recibido por el Lehendakari para, al igual que con Gales, proceder a la renovación del Memorando de Entendimiento (MoU) entre ambos.

Este acuerdo se actualiza para impulsar el intercambio y la colaboración en tres sectores estratégicos para ambas regiones: la energía renovable, los dispositivos médicos y la gastronomía.

La agenda de la delegación japonesa, compuesta por 22 miembros que incluyen a responsables de sectores clave de Fukushima, se centrará en la transferencia de conocimiento y las oportunidades de desarrollo tecnológico. Además de la diplomacia política y tecnológica, la misión servirá como plataforma de promoción económica.

La delegación ha organizado un evento de promoción de productos 'Hechos en Fukushima' en el Hotel Palacio Arriluce en Getxo-Bilbao. Mendiante esta actividad se presentará el atractivo del sake y otros productos alimenticios de la prefectura a un público de profesionales culinarios locales, buscando expandir los canales de venta y generar nuevas oportunidades de exportación hacia el mercado europeo.