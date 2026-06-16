Pradales invita a los partidos a sumarse a "construir vivienda" porque se necesita de "los brazos y manos" de todos

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales, a 8 de julio de 2024, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BILBAO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha invitado al resto de formaciones políticas a "sumarse a construir vivienda" porque se necesita de los "los brazos y manos de muchas personas y muchos partidos". Asimismo, ha anunciado que los Presupuestos de 2007 "incorporarán nuevas viviendas" para facilitar su acceso y ha señalado que, aunque la solución a este problema no se verá en esta legislatura, sí habrá "algunos resultados positivos" en la segunda parte de la misma.

Pradales ha realizado estas manifestaciones en una entrevista concedida a EiTB, donde ha reflexionado sobre el problema de la vivienda, que es percibido como el principal de la sociedad vasca, de acuerdo al último Sociómetro.

Según ha manifestado, no quiere "engañar" ni contar a los ciudadanos que el Gobierno "tiene la varita mágica para solucionar el problema de la vivienda de un día para otro".

Tras indicar que la vivienda es un problema europeo, "no solo vasco", ha señalado que su Gobierno ha puesto en marcha una batería de medidas "a muchos niveles", pero ha manifestado que "no van a dar resultado mañana", sino que "necesitan cierto tiempo".

PRESUPUESTOS

Dicho esto, ha asegurado que van a seguir trabajando en lo que resta de legislatura, con nuevas "baterías" de medidas. En este sentido, ha anunciado que en el Presupuesto de 2027 incorporará "nuevas viviendas para facilitar su acceso".

Ha añadido que están trabajando ahora mismo en el Fondo Social de Vivienda, que pretende movilizar 2.000 millones desde el punto de vista público-privado para "poder poner 10.000 viviendas en construcción en los próximos tiempos".

En este sentido, ha insistido en que "no es una cuestión de fórmulas mágicas" y ha asegurado que quien "diga eso o es demagogo o intenta engañar a la sociedad".

"Hay que hablarle a la sociedad tal y como es, adulta. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y haremos todo lo posible. Estamos revolucionando la política de vivienda en Euskadi, vamos a mucha velocidad desde el punto de vista de medidas. Ahora, los resultados van a necesitar tiempo. Yo creo que en esta segunda parte de la legislatura, veremos algunos resultados positivos. ¿Pero vamos a solucionar el problema? No. Necesitamos más tiempo", ha asegurado.

También ha defendido que se ha estado durante muchos años sin que haya habido construcción de vivienda y él ha apostado por políticas que no sean excluyentes y, por lo tanto, promover el alquiler, pero también la compra.

Del mismo modo, ha abogado por proteger a las clases y colectivos más vulnerables, pero también discriminar positivamente a las personas jóvenes y clases medias, que a veces "se quedan en un limbo".

Tras incidir en que están intentando activar muchas medidas que tienen que dar resultado, pero se verán "en el medio plazo", ha resaltado que hay "muchos discursos populistas" en esta materia de vivienda, pero "cuando se topan con el principio de realidad, tienen que venir al pragmatismo".

En este sentido, ha recordado que, hace dos años, durante la campaña electoral, se debatió sobre si había que promover o no la construcción de más vivienda o si sólo había que ir por la vía del alquiler. "Yo defendía ambas, había quien defendía sólo la vía del alquiler social, hoy ha venido a ese terreno. Bienvenido sea, me parece bien", ha dicho en referencia a EH Bildu.

También ha señalado que PNV y PSE impulsaron la Ley de Medidas Urgentes aprobada en diciembre y "se habló de contrarreforma de la ley" pero "resulta que el primer municipio en el que se ha aplicado la ley es un municipio liderado por EH Bildu". "Quiero decir que el principio de realidad a veces nos obliga a ir hacia posiciones en las que podamos todos construir. Yo creo que el tema de la vivienda necesita de los brazos y de las manos de muchas personas, de muchos partidos políticos", ha remarcado.

A su juicio, esto "no es una cuestión exclusivamente del gobierno", aunque "obviamente" tiene una responsabilidad y debe liderar este tema y la respuesta a este problema. No obstante, ha hecho una invitación a que vengan el resto de partidos políticos y "se sumen a construir vivienda porque para construir vivienda necesitamos el concurso de todas y de todos" porque "es el elemento fundamental para dar una respuesta al problema de oferta que hay y a la tensión que está afectando a la demanda y al crecimiento de precios".