Pradales llama a los agentes financieros a sumarse al Fondo Social Vasco de Vivienda que movilizará 2.000 millones

El Lehendakari, Imanol Pradales, junto con los consejeros de Vivienda, Denis Itxaso, y de Finanzas, Nöel D'Anjou, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, donde han presentado el Donso Social Vasco de Vivienda - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha instado a los agentes financieros de Euskadi y Europa a sumarse al Fondo Social Vasco de Vivienda que movilizará 2.000 millones para construir en 8 años en torno a 10.000 viviendas de alquiler asequible para la juventud y las familias vascas, y que comenzará su andadura en 2027 con una primera fase que permitirá invertir 450 millones de euros y promover las primeras 2.100 viviendas en distintos municipios de la Comunidad Autónoma Vasca.

Pradales ha presidido el acto en el que se ha presentado este Fondo público-privado --un "nueva herramienta financiera" que marcará "un antes y un después"--, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en el que también han intervenido el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, y el consejero de Hacienda y Finanzas, Nöel d'Anjou.

El Fondo Social Vasco de Vivienda tendrá alrededor de un tercio de participación pública y dos tercios de privada. La aportación pública se realizará a través de los instrumentos financieros con los que cuenta el Instituto Vasco de Finanzas en colaboración con el Departamento de Vivienda. Su objetivo es movilizar más de 2.000 millones de euros para construir en 8 años en torno a 10.000 viviendas de alquiler asequible para la juventud y las familias vascas.

Se pondrá en marcha en 2027 con una primera fase que permitirá invertir 450 millones de euros y promover las primeras 2.100 viviendas en distintos municipios de Euskadi. Estas nuevas viviendas de alquiler asequible se sumarán a las distintas promociones que el Gobierno Vasco sigue construyendo.

"Es nuestra responsabilidad diseñar esta nueva herramienta con todas las garantías para que sea eficaz, pero eso no basta, necesitamos el impulso de los agentes financieros vascos y europeos para tener éxito. Por eso, hoy, aquí, hago un llamamiento para que confíen, y se sumen a esta apuesta", ha instado el Lehendakari.

De esta forma, ha anunciado que se emprende "un nuevo camino que compagina con el recorrido hasta ahora desde las instituciones públicas", y para salir adelante, cree esencial "aunar fuerzas". "Tenemos que responder a los retos de país como país. Estoy seguro de que, una vez más, lo conseguiremos", ha concluido.

Imanol Pradales ha recordado que en la última década la vivienda se ha encarecido un 60% en Europa, y en Euskadi el año pasado los ciudadanos tuvieron que destinar casi el 35% de sus ingresos mensuales de media a gastos de vivienda y suministros, como agua o luz.

"UN PROBLEMA PROFUNDO Y PREOCUPANTE"

"Tenemos un problema profundo y preocupante con la vivienda en Euskadi. No es sólo un problema nuestro, pero también es nuestro. Y no podemos mirar para otro lado. Basta con ver anuncios o abrir aplicaciones, hay pocas casas en el mercado tanto para comprar como para alquilar, y las que hay, muy caros", ha reconocido.

Tal como ha advertido, el problema no es solo de los jóvenes o de las personas en riesgo de exclusión, porque afecta también "de lleno" a las familias trabajadoras y a las clases medias, lo que "genera malestar". "Todos merecemos tener la oportunidad de cumplir nuestras aspiraciones y sueños", ha destacado, para señalar que en el último Sociómetro la preocupación por la vivienda entre los vascos "es mayor que nunca en los últimos 18 años".

Según ha apuntado, la vivienda no es solo una política pública más, sino "un pilar del bienestar esencial de cualquier sociedad próspera, justa y avanzada". En este sentido, ha destacado que, del acceso a la vivienda, dependen muchas cosas, todas ellas de vital importancia: la igualdad de oportunidades y la posibilidad de tener un proyecto de vida pleno; la equidad entre personas, entre generaciones, y el equilibrio entre comarcas y territorios; la cohesión social y la competitividad, porque es un factor de peso para atraer talento e inversión; o la confianza en el futuro y en el propio sistema democrático", ha añadido.

El Lehendakari ha subrayado que es lo que hay "en juego como país y no vale con limitarse a surfear las olas". "Es nuestra obligación atender a las demandas mayoritarias de la sociedad, mirar de frente los problemas y atacarlos, por complejos que sean", ha considerado.

"VOLCADOS" EN EL RETO DE LA VIVIENDA

Por ello, ha asegurado que desde el Gobierno están "volcados para responder a este reto". "Hemos activado ya todos los compromisos previstos en el Programa de Gobierno y hemos puesto en marcha un conjunto de medidas que dan respuesta a la ampliación de oferta de vivienda, inciden en la limitación de precios al alquiler, aumentan la inversión pública, ponen más suelo público a disposición, o favorecen el acceso de los jóvenes y las clases medias a una vivienda", ha recordado.

El Lehendakari ha concretado que se ha aumentado el presupuesto en vivienda un 31%, se ha aprobado la Ley de medidas urgentes y el Decreto que la desarrolla, se ha promoviendo "una fuerte reducción de los plazos entre la planificación y la construcción", se han ampliado y reforzado los programas Gaztelagun, Emantzipa o Bizigune con la mirada puesta en los jóvenes, las clases medias o la seguridad jurídica, se ha activado la Reserva Estratégica de Suelo, se han ofrecido avales para la compra de vivienda entre los jóvenes, y ampliado las zonas tensionadas, que alcanzan ya al 55% de la población y las tres capitales.

En todo caso, ha admitido que "no es suficiente". "Toca ser imaginativos y, sobre todo, toca arriesgar para poder incrementar la oferta de vivienda pública en Euskadi. La pregunta es ¿cómo? Primero, mirando a Europa y a las políticas de vanguardia", ha apuntado.

Imanol Pradales ha señalado que el pasado junio el Consejo Europeo presentó sus conclusiones en este ámbito, haciendo un llamamiento claro a las instituciones competentes" a que promuevan, "en la medida en que sea adecuado, la movilización de inversiones públicas y privadas, y el uso de mecanismos como la próxima plataforma paneuropea de inversión y el paquete de simplificación de la vivienda".

LA "FORTALEZA" DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

En segundo lugar, ha manifestado que hay que ser "fieles a una de las grandes fortalezas del modelo vasco: la colaboración público-privada, aplicando "fórmulas innovadoras desde ese espíritu de país que nos ha permitido afrontar de forma compartida retos compartidos", como se hizo en su momento con los clúster, los centros de I+D+i, el tercer sector social, o las Sociedades de Garantía Recíproca.

"Y como estamos haciendo esta legislatura con la Alianza Financiera Vasca, el despliegue de energías renovables, o los proyectos transformadores del Plan de Industria Euskadi 2030; aunar esfuerzos y recursos, remar en la misma dirección, asumir que de verdad estamos ante un reto de país, y mojarnos, en este caso Gobierno Vasco, Fundaciones Bancarias, EPSVs, entidades financieras, o instituciones europeas como el BEI", ha citado.

Pradales ha reiterado que su emplazamiento es a "todos a arrimar el hombro" y a preguntarse qué pueda hacer cada uno "para ser parte de la solución". "Euskadi se ha construido implicándonos y entendiendo que, cuando hay un reto que nos afecta a todos, y el de la vivienda lo es, todos tenemos la obligación de aportar. Formar parte de una comunidad exige precisamente eso: no preguntarnos únicamente qué podemos recibir de ella, sino también qué podemos hacer por ella", ha insistido.