Pradales llama a "plantar cara" al "neoimperialismo" de Trump porque la supervivencia de la UE "está en juego"

VITORIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imano Pradales, ha advertido este martes, en las horas previas a su asistencia al Foro Económico Mundial de Davos, de que Europa debe "plantar cara" a la "lógica neoimperialista" del Gobierno de EEUU liderado por Donald Trump, dado que "está en juego la supervivencia de la UE como actor global de primer orden y como proyecto compartido de libertades, convivencia pacífica, oportunidades y seguridad".

Pradales, en un artículo publicado en LinkedIn con carácter previo a su asistencia al Foro de Davos, subraya que "no puede decirse que no estuviéramos sobre aviso", y que este inicio de 2026 "no ha hecho sino confirmar el cambio de paradigma que la 'Estrategia de Seguridad Nacional' [de EEUU] publicada el año pasado ya anticipaba".

En este sentido, ha constatado que Estados Unidos "deja de actuar como arquitecto y defensor global del orden liberal, y pasa a perseguir exclusivamente su hegemonía militar, tecnológica y comercial, en un contexto de pugna entre potencias y esferas de influencia".

El lehendakari ha lamentado que, de esa forma, "el multilateralismo, el derecho internacional y la diplomacia basada en los valores democráticos de las tres últimas décadas dan paso a una lógica neoimperialista que nos retrotrae a tiempos más oscuros del siglo pasado".

Pradales ha lamentado que el subdirector del gabinete de políticas generales de la Casa Blanca, Stephen Miller, ya ha dejado claro, de forma "descarnada", el punto de vista del Gobierno presidido por Donald Trump.

El lehendakari recordado que Miller ha manifestado que "nadie va enfrentarse militarmente a Estados Unidos por el futuro de Groenlandia", y que "se vive en un mundo que se rige por la fuerza, que se rige por el poder", y que "estas son las leyes de hierro del mundo desde el principio de los tiempos".

Pradales ha denunciado que, "efectivamente", esta es "la ley del más fuerte" y "apunta en todas direcciones". "También a Europa, cuyo proyecto, representantes y valores son menospreciados y ridiculizados por la administración Trump, expresando sin tapujos su apoyo a los movimientos 'patrióticos' de ultraderecha que tratan de debilitarla", ha criticado.

"SUMISIÓN A TERCEROS"

En este contexto, ha señalado que las amenazas arancelarias de Trump contra los países que han mostrado su apoyo a Groenlandia "sitúan, una vez más, a Europa ante el espejo de su dilema existencial: unidad y decisión, o irrelevancia; soberanía estratégica o sumisión a terceros".

El lehendakari ha lamentado que "Europa va desgraciadamente, muy tarde". "Y ahora nos vemos en la disyuntiva de ceder a la coacción o plantar cara", ha asegurado. Tras reconocer que "ninguno de los dos caminos es fácil", ha advertido de que "solo uno es el correcto" y que "hace tiempo que la hoja de ruta está trazada".

"Es el momento de la acción, porque está en juego la supervivencia de la UE como actor global de primer orden, y como proyecto compartido de libertades, convivencia pacífica, oportunidades y seguridad", ha manifestado.

DEFENSA Y SEGURIDAD COMÚN

De esa forma, ha llamado a "reaccionar en todos los frentes y con la máxima rapidez", con "una única voz que sirva de guía para todas y todos, y tomando decisiones estratégicas en nuestra área de influencia, para garantizar nuestra soberanía energética, industrial, financiera, tecnológico-digital, o alimentaria". Asimismo, ha subrayado la necesidad de "desarrollar una auténtica política de defensa y seguridad común al servicio del proyecto europeo".

Pradales ha indicado que el acuerdo firmado recientemente por la Unión Europea con Mercosur "es un paso en la buena dirección", ya que, aunque "con aristas importantes que habrá que resolver", permite "abrir nuevas alianzas con quienes apuestan por el comercio justo y la cooperación como motor de desarrollo global".

Asimismo, ha considerado "positivo" el anuncio realizado por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, de convocar una reunión extraordinaria para dar "una respuesta rápida, firme y coordinada" en apoyo a Dinamarca y Groenlandia, así como para defender el derecho internacional, la integridad territorial y la soberanía de las naciones.

TRANSFORMAR LA GOBERNANZA EUROPEA

Sin embargo, ha asegurado que "hace falta mucho más", y que "el momento exige mayorías cualificadas y liderazgos con capacidad de tracción". Para ello --ha precisado-- es necesario "acometer transformaciones de calado en la gobernanza europea, acordes con el sentido de urgencia actual". "Es hora de superar la regla de la unanimidad, de abandonar los juegos de equilibrio, los acuerdos de mínimos y los intereses egoístas que dilatan o bloquean decisiones clave para la supervivencia del proyecto europeo", ha añadido.

Además, ha indicado que los tratados de la Unión Europea recogen mecanismos "que permitirían compaginar una mayor autonomía política con una verdadera gobernanza multinivel que se apoye en las capacidades de regiones, territorios y naciones como Euskadi".

"Queremos y podemos aportar; porque tenemos claro que nuestro sitio está, como siempre, junto a quienes apuestan por más y mejor Europa como proyecto político compartido de democracia, libertad y justicia", ha explicado.

En este sentido, ha señalado que "desde la humildad", Euskadi tiene "el espíritu, la determinación y la ambición de aprovechar las oportunidades de un mundo global; de jugar la partida en el mundo y de estar presentes allí donde se tomen decisiones que nos afectan directamente".

EL PAPEL DE EUSKADI

"Creemos en la libre colaboración como base para la paz, la seguridad, el progreso y el bienestar en el mundo. Desde el respeto mutuo, sin imposiciones ni coacciones de ningún tipo; ni militares ni económicas", ha proclamado.

El lehendakari ha afirmado que este es "el aprendizaje histórico de la Humanidad, el legado y el mensaje" que defenderá esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos, en el que Euskadi participará por primera vez, "como ya hicieran el siglo pasado el lehendakari Agirre, Landaburu o Irujo en los albores del orden internacional que ahora algunos desean destruir".

Esta --ha añadido-- es "una oportunidad inigualable para dar un salto hacia la 'Euskadi Global', reforzar nuestra proyección internacional, y ahondar en el intercambio diplomático de la mano de quienes eligen la fuerza de la razón frente a la razón de la fuerza".