Pradales llama a "seguir la estela" del Lehendakari Aguirre y sus valores de "esfuerzo, humildad y trabajo en equipo"

El Lehendakari, Imanol Pradales, realiza declaraciones en Getxo con motivo de la celebración de la XLVIII Bandera de Getxo- XXII Homenaje al Lehendakari Agirre. - EUROPA PRESS

BILBAO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha llamado a "seguir la estela" del lehendakari José Antonio Aguirre, que "lo dio todo para marcar el rumbo del pueblo vasco en momentos muy complicados", y ha reivindicado sus valores de "esfuerzo, humildad y trabajo en equipo" que dejó como "magnífico ejemplo" al frente del primer Gobierno vasco.

Pradales, que ha asistido este domingo a la XLVIII Bandera de Getxo- XXII Homenaje al Lehendakari Agirre celebrada en Getxo (Bizkaia), ha señalado que este año, en el que se celebra el 90 aniversario "del primer Gobierno vasco de la historia, presidido por el Lehendakari Aguirre", quiere "poner en valor y transmitir el legado moral y político de quienes formaron aquel primer gobierno de nuestra historia moderna".

"En medio de una guerra que fue terrible, dieron la cara, fueron la cara además de un humanismo, de una esperanza, de momentos muy complicados, y dejaron todo aquello que les separaba para remar juntos a favor de tres grandes valores: la defensa de la democracia, la libertad y la justicia social".

Aquel gobierno, ha destacado, "tuvo un líder, un patrón, que fue el Lehendakari Aguirre, que lo dio todo para marcar el futuro y el rumbo del pueblo vasco en momentos muy complicados".

Tras recordar que José Antonio fue alcalde de Getxo, "alcalde, con solo 27 años, en 1931", ha señalado que fue "uno de los alcaldes que impulsó el Estatuto de Estella de 1931, que buscaba lograr autogobierno para Bizkaia, Álava, Gipuzkoa y Navarra", que, aunque "se frustró en las Cortes Republicanas, puso las bases de lo que sería el Estatuto vasco que se tuvo que aceptar posteriormente en 1936".

Además, ha resaltado que Getxo tiene, además, "un valor simbólico en la memoria vasca" porque este municipio "fue un lugar de espacio internacional para la diplomacia, para la protección, para la evacuación de personas en plena guerra, para el intercambio de prisioneros, y, a pesar de ser una zona humanitaria, fue bombardeado por las tropas fascistas".

Por eso, ha asegurado que es "muy especial el estar hoy aquí, en esta bandera de Getxo que homenajea al Lehendakari Aguirre". "Como bogador me tocó estar muchas veces en esta regata, remando en la Sotera, sufrir y disfrutar de esta regata, ganar la bandera en alguna ocasión, pero ahora toca vivirla como Lehendakari y es un buen momento para reivindicar la memoria y el reconocimiento" del primer Gobierno Vasco

"Y hacerlo también en el deporte y la celebración y los valores que acompañan al deporte, que Aguirre, además, los comprendía porque había sido también deportista y jugador de del Athletic Club de Bilbao", ha añadido.

Aguirre, ha destacado, "creía básicamente en los valores del esfuerzo, de la humildad y del trabajo en equipo y su gobierno nos dejó fundamentalmente eso, un magnífico ejemplo". "Ahora nos toca seguir su estela, sudar la camiseta y coger las olas que vengan para el futuro de este pueblo", ha concluido.