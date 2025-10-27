Pradales llama a vacunarse contra la gripe tras cuatro semanas de campaña con 1.735 casos, el triple de lo habitual

El lehendakari, Imanol Pradales, y el consejero de Salud, Alberto Martínez, durante la visita al ambulatorio de Indautxu en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha realizado un llamamiento a vacunarse de la gripe y no "relajarse" porque vacunarse "puede salvarnos la vida", ya que, según ha advertido, este año ha empezado antes "y ha entrado con más fuerza de lo habitual", con un acumulado de 1.735 casos durante el primer mes de vacunación que "triplica las cifras de años previos (573 en el mismo periodo)".

Pradales ha realizado declaraciones a los medios de comunicación tras una visita al ambulatorio de Doctor Areilza, en el barrio bilbaíno de Indautxu, acompañado por el consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez. Ambos han visitado las instalaciones y preguntado a los profesionales sobre cómo se está desarrollando la campaña de vacunación de la gripe y las cifras de atención en este centro.

Durante la visita, el Lehendakari y Martínez han estado acompañados de la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao; el director gerente de la OSI Bilbao Basurto, Jesús Larrañaga; y la directora de Atención Integrada, Magdalena Presmanes.

Imanol Pradales ha animado a la población a vacunarse, porque "cuantas más personas estén vacunadas, menor será el impacto en la salud de la sociedad", y ha recordado que la inmunización "puede salvarnos la vida".

En ese sentido, ha explicado que, desde que el Centro de Refuerzo de Vacunación en La Casilla, conocido como 'vacunódromo', abriera sus puertas el pasado viernes para la población en general mayor de 14 años, un total de 4799 personas se han inmunizado (1.600 el viernes, 1.680 el sábado y 1.519 el domingo).

Sobre los casos registrados, ha detallado que en la semana del 20 al 26 se han contabilizado 583 casos, "superando los 533 de la semana anterior y confirmando un claro aumento en la transmisión del virus". Además, ha lamentado que el número acumulado de casos en las primeras cuatro semanas de vacunación, 1.735, triplica las cifras de años previos, con 573 en el mismo periodo, y alcanzando niveles habituales "con un mes de antelación".

"Este año la gripe y la cepa de la gripe es fuerte, dura, agresiva. Se está adelantando mucho y esto tiene impacto también en los ingresos hospitalarios", ha reconocido el Lehendakari, que ha explicado que los ingresos hospitalarios acumulados llegan a 192, frente a los 21 del año anterior en el mismo período.

"El año pasado a estas alturas eran 21 personas, esto nos hace ver la importancia de vacunarse. La incidencia sigue siendo muy relevante en Bizkaia", ha especificado.

POR TERRITORIOS

El territorio vizcañino registra en este momento 118 casos por cada 100.000 habitantes, seguida de Gipuzkoa (45,24) y Araba (15,22), según las cifras aportadas por Lehendakaritza. En el conjunto de Euskadi, la incidencia es de 78,58 por cada 100.000 habitantes.

Las urgencias por gripe representan el 0,88% del total, y destaca el Hospital Santa Marina de Bilbao, con un 3,53%, que en este momento tiene una ocupación del 85%, cuando la ocupación media de camas hospitalarias supera el 75% en todos los territorios, han informado.

Pradales ha concluido con un mensaje para animar a la población que no lo haya hecho a vacunarse contra la gripe. "A ver si somos capaces de aumentar la cifra de vacunación, en estos momentos solo un 13% de la población de Euskadi está vacunada, y entre mayores de 60 años solo el 34%. Hay que aumentar esas cifras", ha subrayado.

LLAMAMIENTO A MENORES DE 15 CON PATOLOGÍAS

Por su parte, el consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, se ha adherido al llamamiento a la vacunación realizado por el Lehendakari, y ha querido insistir especialmente en la "población menor de 15 años con patologías", ya que en este momento "estamos en porcentajes muy bajos de vacunación, en torno al 5%".

"No sabemos cuál va a ser el comportamiento, que va a depender de la tasa de vacunación que alcancemos y de la climatología, cuanto peor sea climatología y menor la tasas de vacunación, la gripe tendrá mayor influencia", ha explicado el consejero, para añadir que la vacuna es "el mejor mecanismo" para combatir la gripe.

"La vacuna es el mejor mecanismo para prevenir, para disminuir el número de ingresos, para disminuir la mortalidad, para disminuir también las complicaciones, es decir, para mejorar la calidad de vida. Les voy a dar un dato: la mortalidad por gripe es equivalente prácticamente a la mortalidad por accidentes de coche, y nadie discute ponerse un cinturón de seguridad. La vacuna es nuestro cinturón de seguridad", ha concluido.