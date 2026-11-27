Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales, en el Palacio de Ajuria Enea, a 12 de diciembre de 2024, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha mostrado su "más firme condena" por el homicidio de una mujer en Bilbao, por el que ha sido detenido su expareja, y ha llamado a redoblar "los esfuerzos para erradicar la violencia machista".

Pradales ha trasladado este mensaje tras el crimen de una mujer a manos de su expareja, que la acuchilló este pasado jueves causándole heridas que han provocado su muerte.

Ante estos hechos, Pradales ha mostrado su "más firme condena" por lo ocurrido y ha trasladado todo su "cariño y solidaridad con la familia y seres queridos" de esta mujer.

"No podemos rendirnos, debemos redoblar nuestros esfuerzos para erradicar la violencia machista", ha defendido el Lehendakari, Imanol Pradales, que acompaña su mensaje con la condena que también ha realizado Emakunde.

El Instituto Vasco de la Mujer ha mostrado su repulsa por el homicidio y ha asegurado que, como sociedad, no podemos permitirnos la violencia machista y hay que "posicionarse públicamente ante ella".