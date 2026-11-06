Pradales pide a EH Bildu que deje de "mirar" a los decretos de vivienda y apoye la ley de simplificación administrativa

VITORIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido a EH Bildu que en lugar de "mirar y esperar" a lo que pueda ocurrir con los decretos estatales sobre vivienda, "se moje" también en Euskadi, por lo que le ha invitado a apoyar la ley de simplificación administrativa que se votará próximamente en el Parlamento Vasco, en la que se recoge "una vía rápida" para facilitar operaciones estratégicas de suelo para vivienda protegida.

Pradales ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta de EH Bildu sobre los decretos sobre vivienda que se votarán el próximo 12 de noviembre en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, se ha centrado especialmente en el segundo de estos decretos, que recoge medidas destinadas a reforzar la estabilidad de los inquilinos frente a la finalización de sus contratos habituales.

Otxandiano ha destacado la "importancia" de dicho texto, del que ha subrayado que "no es un decreto contra los pequeños propietarios, sino contra la especulación", y que se va a someter a votación "en un momento muy concreto, en el que el problema de la vivienda está rompiendo el contrato social".

En este sentido, y tras calificar de "difícilmente entendible" el rechazo del PNV a este segundo decreto, ha pedido al lehendakari que indique cuál es la posición del Gobierno Vasco (PNV-PSE) frente al mismo.

El lehendakari ha destacado que en Euskadi "el 97% de los hogares está en manos de familias, no de fondos buitre", y ha precisado que estas familias están integradas por "trabajadores y trabajadoras que han ahorrado, personas autónomas o ciudadanos que han heredado un hogar".

"Personas como usted y yo, no monstruos oscuros sin corazón y que son especuladores; esta es la estructura de la propiedad de la vivienda y es algo que hay que tener en cuenta también", ha afirmado, dirigiéndose a Otxandiano.

Por ese motivo, ha preguntado al representante de EH Bildu si "está de acuerdo con obligar a una persona, a un ciudadano vasco, a que siga alquilando su casa si no lo quiere hacer y además la necesita". "Sí o no; porque ese decreto que ustedes defienden puede terminar impidiendo que muchas personas ni siquiera puedan acceder a su vivienda habitual", ha manifestado.

"MIRANDO A MADRID"

Además, ha preguntado a Otxandiano sobre el motivo de que "en lugar de mirar permanentemente a Madrid", se centren en "facilitar la construcción de vivienda protegida en Euskadi". En este punto, y al igual que hizo hace unas semanas en otro pleno de control, ha asegurado que EH Bildu, a través de los ayuntamientos en los que gobierna, "tiene la llave para construir 42.000 viviendas, 15.800 de ellas protegidas".

El lehendakari ha pedido a la coalición soberanista que "no eche balones fuera" al plantear en el Parlamento Vasco cuestiones relativas a normativa estatal, y que se centre en "colaborar" en Euskadi "sin mirar ni esperar a España".

De esa forma, ha indicado que la Ley de Medidas Urgentes de Simplificación y Agilización para la Actividad Económica que se votará próximamente en la Cámara vasca "contempla activar una vía rápida de operaciones estratégicas de suelo para vivienda protegida en Euskadi". "¿Qué va a votar Bildu? Voten sí en este Parlamento, mójense aquí en Euskadi", ha señalado.