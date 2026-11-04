Pradales pide que el euskera gane presencia en el ocio, el deporte, la educación o el mundo laboral

Acto de Jauzia Gara en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) - JON RODRIGUEZ BILBAO

BILBAO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que el euskera debe ganar presencia en espacios cotidianos "especialmente relevantes para la socialización y la convivencia", como el ocio, el deporte, la educación, el mundo laboral, el entorno digital y la acogida de las personas que llegan a Euskadi desde otros países.

Pradales ha presentado este miércoles, junto a la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, las líneas de actuación de 'Jauzia Gara', la estrategia impulsada por el Gobierno Vasco para dar un nuevo impulso al proceso de revitalización del euskera y avanzar hacia un aumento sostenido de su uso social en las próximas décadas.

El acto ha congregado en el Bilbao Exhibition Center (BEC) de Barakaldo a cerca de 200 representantes de los ámbitos social, económico, educativo, cultural, asociativo e institucional.

Según ha explicado el Lehendakari, la estrategia Jauzia Gara impulsará actuaciones en ámbitos prioritarios para las nuevas generaciones con el objetivo de ampliar las oportunidades reales de vivir en euskera.

MAPA DEL OCIO

En el ámbito del ocio y el deporte, el Gobierno Vasco pondrá en marcha un 'Mapa del Ocio' en euskera para identificar oportunidades y carencias existentes, promoverá el programa itinerante 'Plazara!' en municipios de toda Euskadi y desarrollará nuevas iniciativas para fortalecer la presencia del euskera en clubes deportivos mediante formación, herramientas prácticas y compromisos compartidos con federaciones y entidades deportivas.

La estrategia contempla también un programa específico para reforzar el aprendizaje del euskera entre jóvenes de 14 a 16 años. La iniciativa se desarrollará junto con los centros educativos y HABE, mediante proyectos piloto que permitirán evaluar nuevas metodologías y extender posteriormente aquellas que obtengan mejores resultados.

En el ámbito laboral, se impulsará el programa 'LANera', que ofrecerá asesoramiento y recursos adaptados a las necesidades de cada sector y empresa, además de crear una red de organizaciones que compartan experiencias y buenas prácticas en la incorporación del euskera a la actividad profesional cotidiana.

MIGRANTES

Asimismo, Jauzia Gara prestará especial atención a las personas que llegan a Euskadi desde otros lugares. A través de la iniciativa 'Ate Berriak', se facilitará el acceso a recursos para aprender euskera y se reforzará la colaboración con ayuntamientos y entidades sociales para hacer de la lengua un elemento de inclusión y participación comunitaria.

"Nuestro objetivo es que el euskera no se convierta en un muro, sino en un puente para que, quien llega a Euskadi, tenga una nueva manera de formar parte de nuestra comunidad", ha destacado Imanol Pradales.

Por ello, ha vuelto a invitar a las personas migrantes a poner "los dos pies en Euskadi", a hacer suya la cultura y lengua vascas, ya que, según ha indicado, "legar a un nuevo país y vivir al margen de él no es una opción". "Es necesario integrarse", ha señalado.

El Lehendakari ha dicho que "tienen que sentir que el euskera es capaz de abrirles nuevas puertas". "Es nuestra responsabilidad hacerles ver que esto es así. Sin imposiciones, sin obligaciones, desde la cercanía y desde la invitación les mostraremos cómo acercarse al euskera, poniendo la información a su alcance de manera sencilla", ha añadido.

ESCUCHA SOCIAL

Uno de los principales pilares de Jauzia Gara será 'Euskararen Ahotsak', un amplio proceso de escucha social destinado a recoger la experiencia, percepciones y expectativas de la ciudadanía respecto al euskera.

La iniciativa prevé la realización de más de 600 entrevistas y 12 grupos focales para construir un mapa narrativo sobre la relación de la sociedad con la lengua. Participarán personas que utilizan habitualmente el euskera, quienes lo han aprendido, quienes lo entienden, pero apenas lo hablan, quienes se sienten cercanas a la lengua y también quienes mantienen posiciones críticas o más alejadas de ella.

"El futuro del euskera no lo construiremos únicamente entre quienes vivimos el euskera. Es nuestra obligación escuchar la voz de toda la sociedad", ha indicado Pradales.

El objetivo es conocer mejor las diferentes realidades lingüísticas existentes y generar consensos más amplios y eficaces para afrontar los desafíos de futuro.

EUSKAL MUNDU BILTZARRA

El gran hito de este proceso será el III Euskal Mundu Biltzarra, que se celebrará en Bilbao en 2027. El encuentro aspira a convertirse en un espacio internacional de reflexión y colaboración para compartir conocimiento, contrastar experiencias y definir nuevas bases comunes para el futuro del euskera.

El Lehendakari ha recordado el significado histórico del Congreso Mundial Vasco de 1956 como punto de encuentro entre sensibilidades diversas y ha defendido la necesidad de trasladar hoy ese mismo espíritu de diálogo y construcción colectiva al reto de la revitalización lingüística.

No obstante, ha insistido en que el congreso no será una meta final, sino un hito dentro de un proceso de largo recorrido. "Queremos compartir conocimiento, conectar experiencias y definir nuevas bases comunes para el futuro del euskera", ha manifestado.

En el cierre del acto, Pradales ha agradecido la implicación de todas las personas y organizaciones que participan en la estrategia y ha realizado un llamamiento a seguir ampliando la red de colaboración. "El futuro del euskera no está escrito. Demos al euskera el impulso que necesita, seamos la generación del nuevo renacimiento del euskera para que el euskera sea la lengua del pueblo en el que queremos vivir", ha concluido el Lehendakari.

Con Jauzia Gara, el Gobierno Vasco apuesta por una nueva etapa basada en la escucha, la participación, la colaboración y la responsabilidad compartida, convencido de que "el euskera necesita incorporar nuevos agentes, conquistar nuevos espacios y generar nuevas oportunidades para seguir avanzando".